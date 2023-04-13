Thứ năm ngày 13/4: Vận trình tình cảm tụt dốc, 3 con giáp này nên cẩn trọng, đề phòng TIỂU TAM "thừa nước đục thả câu"

Tử vi cá nhân hàng ngày cho biết rằng, vào ngày Thứ Năm 13/04/2023 này, Tuổi Mãođạt được những bước tiến triển quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp. Tuổi Mão có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể hỗ trợ đắc lực cho quá trình phát triển lên một tầm cao mới. Hãy tận dụng tối đa để tăng thêm lợi thế cho mình. Tuy nhiên những sự giúp đỡ này chỉ là tạm thời, nếu muốn phát triển một cách bền vững thì con giáp này cần phải dựa vào chính năng lực của bản thân mình.

Chuyện tình cảm đối mặt với nguy cơ người thứ ba xen vào mối quan hệ của hai người. Dù là đến từ phía ai đi chăng nữa thì đôi bên cũng cần nhìn nhận lại bản thân. Tình yêu đến từ hai phía nên chỉ một người cố gắng và vun đắp thì chưa đủ. Con giáp này nên trò chuyện, chia sẻ với nửa kia của mình nhiều hơn.

Tuổi Mão nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai không mấy suôn sẻ. Người tuổi này dường như có thể tranh chấp về lợi ích trong mối quan hệ với đồng nghiệp nên cần phải chuẩn bị tâm lý vững vàng. Tốt nhất là bản mệnh tập trung làm việc tốt của mình thay vì tranh cãi đúng sai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc trên đà đi xuống. Chính sự tác động của Kiếp Tài khiến cho công việc kiếm tiền trong ngày trở nên khó khăn gấp nhiều lần. Do đó, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định liên quan đến chuyện tiền nong.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Lời khuyên dành cho bạn chính là hãy nên dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của mình. Ngoài ra, bạn hãy san sẻ công việc với nhau để cả hai có thể hàn gắn lại vết nứt đang tồn tại.

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp ngày hôm nay, Thứ Tư 12/04/2023, cho thấy rằng vận trình công danh sự nghiệp của Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn và đạt được những thành công nhất định. Con giáp này đã biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn của mình và tận dụng thế mạnh đó để chinh phục những thử thách khó khăn và đạt được mục tiêu của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng niềm vui với Tuổi Ngọ sẽ không được trọn vẹn bởi đường tình duyên lại không được thuận lợi, bản mệnh gặp nhiều trắc trở trong chuyện tình cảm. Mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng duyên phận không phải muốn có là có được. Có lẽ Tuổi Ngọ nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một đoạn thời gian nữa. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều khó khăn khi không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Các cặp vợ chồng có thể nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi bất cứ lúc nào. Dù bình thường con giáp này và người bạn đời của mình rất yêu thương nhau nhưng khi bất đồng ý kiến không ai chịu nhún nhường và lắng nghe đối phương khiến mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng hơn, gia đạo bất ổn, căng thẳng.

*Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, than khảo.