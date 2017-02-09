Thứ Năm của bạn (9/2): Song Tử cần điều chỉnh tâm trạng

Hôm nay Bạch Dương cần học cách chấp nhận và đối đầu trực diện với những thử thách mới. Bên cạnh đó, bạn cũng cần tập cho mình thói quen xem xét, đánh giá vấn đề dưới nhiều góc độ để đảm bảo sự khách quan. Tin vui dành cho Bạch Dương đó là kể từ ngày thứ Năm tuần này, bạn sẽ bắt đầu chấm dứt chuỗi ngày than thở hoặc nuối tiếc về một lỗi lầm gì đó trong quá khứ.

Tốt nhất là Kim Ngưu hãy chăm chỉ tập trung làm việc thay vì để tâm trí chạy nhảy lung tung nếu không muốn bị phê bình ngay đầu năm mới. Chiều hoặc tối nay, một người bạn sẽ tìm đến và nhờ cậy sự giúp đỡ của bạn. Thái độ của bạn đối với bạn bè hầu như lúc nào cũng là hào hứng, nhiệt tình. Cuối ngày, Kim Ngưu hãy thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc với người yêu.

Song Tử (21/5 – 21/6)

Horoscope ngày giữa tuần dự báo tâm trạng Song Tử trong hôm nay có hơi bất ổn. Vì không muốn những người xung quanh phải bận tâm nên bạn cố tìm cách che giấu những biểu hiện mệt mỏi ủ rũ trên khuôn mặt. Thật ra đó chỉ là cách để Song Tử đối phó tạm thời. Điều quan trọng nhất mà bạn cần làm đó là bạn hãy tìm cách cải thiện trạng thái tinh thần u ám như hiện tại.

Cự Giải (22/6 – 22/7)

Giữa tuần, người thuộc cung Cự Giải sẽ có cơ hội tận hưởng sự ổn định và hài hòa trong đời sống cá nhân. Đổi lại, bản thân bạn cũng rất hào hứng với việc sắp xếp và phân chia công việc sao cho hợp lý và khoa học. Nhìn chung nhờ thái độ làm việc nghiêm túc, giàu tinh thần trách nhiệm cùng tính cách cẩn thận, chỉn chu, mọi việc trong ngày hôm nay đều diễn biến thuận lợi đối với bạn.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Chiêm tinh ngày mới mang đến những chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần của Sư Tử, đặc biệt là sự thăng hoa về ý tưởng sáng tạo. Buổi chiều, dự là có rắc rối xảy đến nhưng hãy yên chí bởi bạn sẽ sớm hóa giải được mọi khúc mắc. Sư Tử của ngày thứ Năm tốt nhất là nên nghe theo sự dẫn dắt của trực giác và bản năng. Linh cảm nhạy bén sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Cảm xúc chủ đạo của Xử Nữ trong hôm nay không có gì ngoài... hạnh phúc. Chưa hết, "một nửa còn lại" còn đang "ủ mưu" dành tặng bạn một điều bất ngờ vào tối nay. Trước khi tận hưởng những giây phút màu hồng đó, Xử Nữ đừng quên bạn còn phải giải quyết cho xong lượng công việc được giao trước. Nếu cảm thấy một mình làm không xuể, bạn hãy chủ động nhờ cậy mọi người.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Hôm nay tâm trạng người thuộc cung Thiên Bình khá mâu thuẫn, thất thường. Một mặt, bạn muốn chiếm được cảm tình và đánh giá tích cực từ những người xung quanh bằng cách làm theo ý họ nhưng mặt khác bạn lại cũng mong được bay nhảy tự do, làm điều mình thích. Trong các mối quan hệ và đặc biệt là tình cảm, Thiên Bình hãy nhớ rằng nếu muốn được đáp lại, bạn cần cho đi trước đã.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Horoscope ngày mới dự báo hôm nay Bọ Cạp sẽ "dọa chết" nhiều người bằng vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần khác hẳn thường ngày. Dù vậy, không ai có thể phủ nhận năng lực và sự cố gắng của bạn trong công việc. Một số thời điểm trong ngày, bạn buộc phải bộc lộ tài ăn nói khéo léo để "tự vệ" khi bị "công kích" ở nơi làm việc. Thật ra mọi người chỉ muốn kích thích tinh thần cạnh tranh của Bọ Cạp chứ không hề muốn đối đầu với bạn.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Trước khi bắt tay thực hiện những kế hoạch "dài hơi", các Nhân Mã nên dành ra một khoảng thời gian đủ nhiều để cân nhắc tình hình. Đừng quên rằng bạn đang ở trong thời kỳ mang tính quyết định nên tuyệt đối không thể đi sai đường. Nhìn chung thứ Năm sẽ là một ngày khá bận rộn và vất vả với người thuộc cung Nhân Mã nhưng đến cuối ngày bạn sẽ nhận được tin vui tài chính.

Ma Kết (22/12 - 19/1)

Dù là trong công việc, chuyện tình cảm hay bất cứ lĩnh vực gì thì Ma Kết cũng cần chủ động kiểm soát cảm xúc, tránh để bản thân sa đà vào những cảm xúc tiêu cực như khó chịu, ghen tị khi rơi vào thế bất lợi hơn so với người khác. Những cảm giác đó nếu được "dung túng" sẽ dần tích tụ lại và quay lại ăn mòn chính bạn. Tối nay, khả năng cao Ma Kết và một người thân sẽ xảy ra tranh cãi.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Thứ Năm sẽ là một ngày đáng nhớ đối với Bảo Bình bởi cuối cùng bạn cũng tìm được cho mình hướng đi thích hợp. Tuy nhiên nếu có ý định trình bày nguyện vọng này với người thân, bạn nên chọn lựa lời lẽ thật khéo bởi nguy cơ vấp phải sự phản đối là rất cao. Chiêm tinh ngày mới cho rằng Bảo Bình hãy cố gắng dời cuộc nói chuyện này sang một ngày khác thích hợp hơn nếu có thể.

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Song Ngư của ngày thứ Năm nguyện cống hiến toàn bộ thời gian cho công việc. Bên cạnh đó, bạn ngày càng ý thức được rằng ngoại cảnh tác động sẽ khiến tương lai thay đổi nên bản thân mình cũng cần linh hoạt biến đổi theo. Một vài đồng nghiệp trong công ty đang "mưu đồ" làm khó Song Ngư để thử thách sự thông minh và khả năng ứng biến của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận thách thức ngay từ đầu ngày nhé!