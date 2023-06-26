Thứ Hai ngày 26/6/2023: CÁT LÀNH tề tựu, 3 con giáp đầy lùi vận hạn, chuyển bại thành thắng, TÀI LỘC vượng phát, giàu sang chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 26/06/2023 01:24

Được quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp nhanh chóng nắm chắc thời cơ, tài lộc từ đó mà được nâng cao bất ngờ.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Bạn có thể chạm tay vào những cơ hội đáng quý, khiến con đường công danh sự nghiệp bỗng rộng mở hơn hẳn.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận ra được những nhân viên tiềm năng và tâm huyết với công việc. Hãy có kế hoạch dìu dắt, nâng đỡ đối phương, vì có thể tương lai, họ sẽ là cánh tay đắc lực của bạn đấy.

Thứ Hai ngày 26/6/2023: CÁT LÀNH tề tựu, 3 con giáp đầy lùi vận hạn, chuyển bại thành thắng, TÀI LỘC vượng phát, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày Mộc vượng bản mệnh dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc bị thương tay chân. Vì thế bạn nên chú ý vận động hoặc lao động hợp lý, chớ bắt bản thân phải làm việc quá sức kẻo gây nên di chứng.

Tuổi Mùi

Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Mùi có cơ hội khẳng định vị thế của mình và gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể được phân công thực hiện những nhiệm vụ hoặc giữ chức vụ quan trọng.

Với người làm lãnh đạo, bạn nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, tất cả là nhờ bạn luôn quan tâm đến nhu cầu và khả năng thực tế của nhân viên, từ đó sắp xếp mọi người vào đúng những vị trí phù hợp. 

Thứ Hai ngày 26/6/2023: CÁT LÀNH tề tựu, 3 con giáp đầy lùi vận hạn, chuyển bại thành thắng, TÀI LỘC vượng phát, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng Mộc khắc Thổ lại cho thấy những bất ổn trong lĩnh vực tình cảm. Khi bạn còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình thì đừng vội vàng gật đầu với ai. Tốt nhất, hãy cho đôi bên thêm thời gian để hiểu và cảm nhận đối phương.

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp đưa ra những dự đoán rằng thứ Hai 26/06/2023 hôm nay, tuổi Tý sẽ được quý nhân trợ giúp và nâng đỡ, vì thế mà đường tài lộc vô cùng vượng phát. Tiền vào túi đếm không xuể, con giáp này có được những đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài trong tương lai và đem lại nhiều lợi ích cả về tiền tài lẫn danh vọng.

Thứ Hai ngày 26/6/2023: CÁT LÀNH tề tựu, 3 con giáp đầy lùi vận hạn, chuyển bại thành thắng, TÀI LỘC vượng phát, giàu sang chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Xét trên phương diện tình cảm thì mọi thứ không được tốt như vậy, cảm xúc của tuổi Tý thăng trầm khó đoán định cũng bởi tâm trạng thay đổi thất thường. Con giáp này nên thư giãn, thoải mái thể hiện tình cảm của bản thân, tránh để những nhân tố bên ngoài chi phối quá nhiều đến cảm xúc.

Tuổi Tý cũng nên nghiêm túc xem xét lại bản thân mình, nhận thấy những điều sai trái thì nên sửa đổi. Nếu không sẽ phải hối hận vì đã vô tâm và làm tổn thương những người mình yêu quý nhất. Đừng để cảm xúc tiêu cực phá nát tâm tư, hãy suy nghĩ đến những điều tích cực và vui vẻ trong cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tuần mới (26/6 - 2/7/2023): 3 con giáp chuyển vận giàu sang, tiền tài vô kể, sống trong nhung lụa, phú quý ngập tràn

Tuần mới (26/6 - 2/7/2023): 3 con giáp chuyển vận giàu sang, tiền tài vô kể, sống trong nhung lụa, phú quý ngập tràn

Dù sẽ có vài chuyện không được như ý nhưng 3 con giáp đều sẽ giải quyết ổn thỏa bằng sự nhạy bén của mình.

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