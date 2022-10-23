Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022: 3 con giáp thu hút tài lộc, trở nên cực kỳ giàu có, thành công, vận đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 23/10/2022 05:44

3 con giáp này được chỉ ra có lực hút tài lộc rất lớn trong ngày thứ hai đầu tuần.

Tuổi Thìn

Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều thay đổi đáng mong chờ. Con giáp này được lòng thần Tài nhờ vậy mà tài lộc nâng lên tầm cao mới. Nếu nắm bắt được tài lộc đưa về, việc mua nhà mua xe cũng không quá xa vời với tuổi Thìn, không thì cũng tìm được cơ hội đầu tư sinh lời khủng đáng mong chờ.

Tuổi Thìn sẽ cảm nhận được tâm trạng hoàn toàn thoải mái, vận may cũng được cải thiện, du xuân vui vẻ bên người thân bạn bè. Bên cạnh đó, tài vận của tuổi Thìn cũng có nhiều khởi sắc, và gặp được nhiều điều tốt đẹp bất ngờ.  

Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022: 3 con giáp thu hút tài lộc, trở nên cực kỳ giàu có, thành công, vận đỏ như son - Ảnh 1
Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022, cuộc sống tuổi Thìn có nhiều thay đổi đáng mong chờ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022, người tuổi Mùi sẽ làm ăn rất phát đạt và thuận lợi. Trong thời gian này, con giáp này sẽ tìm thấy cơ hội tốt từ những người xung quanh, thời gian tới hạnh phúc nối tiếp nhau, không thiếu những chuyện vui khiến họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022, công việc của tuổi Mùi suôn sẻ, không những thế họ còn được quý nhân chỉ dẫn, dễ dàng thăng quan tiến chức trong năm nay. Ngoài ra, đời sống tinh thần cũng rất suôn sẻ, gia đình hòa thuận, hạnh phúc, làm việc gì cũng sẽ thu được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, vận may luôn ở bên, mong ước trong năm nay sẽ thành hiện thực.

Tuổi Sửu

Thứ hai đầu tuần, ngày 24/10/2022, cuộc sống tuổi Sửu có nhiều thay đổi tích cực. Con giáp này sẽ gặp được nhiều chuyện vui, vui vẻ tận hưởng cái Tết an yên bên gia đình, họ sẽ gặp được nhiều niềm vui, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, thậm chí có người còn gặp được quý nhân, được trao cơ hội thăng hoa trong thời gian tới. Sửu nếu biết nắm bắt cơ hội thì chuyện mua được nhà được xe nằm trong tầm tay.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi Chủ nhật, ngày 23/10/2022: 3 con giáp lộc phát, vận đỏ như son, tình tiền viên mãn

Tử vi Chủ nhật, ngày 23/10/2022: 3 con giáp lộc phát, vận đỏ như son, tình tiền viên mãn

Chúc mừng 3 con giáp phát tài phát lộc trong Chủ Nhật này nhé.

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Từ khóa:   con giáp tuổi muif tuổi sửu

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