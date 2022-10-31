Thứ Hai đầu tuần (31/10): Thái Âm Tinh Quân hiển linh, 3 tuổi hóa nguy thành cát, thu bạc hốt vàng, vượt đại nạn làm giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 31/10/2022 08:40

Tử vi cho thấy những con giáp này rất may mắn vì ngày từ ngày đầu tuần đã được trợ mệnh giúp bạn vượt qua ải đại nạn lớn, từ đó cũng chuyển vận giàu sang ngút ngàn.

Tuổi Mão

Thứ Hai đầu tuần (31/10): Thái Âm Tinh Quân hiển linh, 3 tuổi hóa nguy thành cát, thu bạc hốt vàng, vượt đại nạn làm giàu khủng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết đây là khoảng thời gian hoàng kim đối với người tuổi Mão. Con giáp này có tính cách vui vẻ, hòa đồng và đối xử với mọi người xung quanh rất chân thành. Họ dùng sự chân thành của mình để nuôi dưỡng đam mê trong công việc và học tập.

Chính tính cách này đã góp phần mang đến may mắn cho Mão. Thứ Hai đầu tuần (31/10), thành quả sẽ đến một cách viên mãn. Tài khoản của Hợi sẽ tăng dần đều mà không cần phô trương cho mọi người xung quanh biết.

Tuổi Tị

Tử vi ngày mới, Thứ Hai đầu tuần (31/10), Chính Ấn hỗ trợ người tuổi Tỵ đón nhận tin tốt lành về đường công danh sự nghiệp. Bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội phát triển trong tương lai. Thứ 2 này có thể đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, giúp bạn có được vị trí tốt hơn hiện tại.

Thứ Hai đầu tuần (31/10): Thái Âm Tinh Quân hiển linh, 3 tuổi hóa nguy thành cát, thu bạc hốt vàng, vượt đại nạn làm giàu khủng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thuận lợi này đến từ việc bạn đang làm công việc mà mình yêu thích, có niềm đam mê và hứng thú thực sự, đây mới là điểm mấu chốt giúp công việc phát triển. Không phải ai cũng may mắn có được điều này nên hãy trân trọng cơ hội hiện tại.

Hỏa khí vượng khiến tâm trạng bạn khá dễ nóng giận, nhất là khi đối mặt với những chất vấn hay nghi ngờ từ nửa kia. Bạn cố làm mọi chuyện theo thói quen mà không để ý tới cảm xúc của đối phương, bạn cảm thấy tình yêu phai nhạt dần mà chẳng biết đến từ phía ai, nói chung tình cảm không còn nồng nàn như trước nữa.

Tuổi Thìn

Tử vi Thứ Hai đầu tuần (31/10) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn giải toả được áp lực, trút bỏ được lo toan, làm những điều mình thích.

Khi hẹn hò, nhất định phải thể hiện bản thân thật tốt, không nên chỉ nghĩ đến việc khoe khoang sẽ khiến người khác chán ghét.

Thứ Hai đầu tuần (31/10): Thái Âm Tinh Quân hiển linh, 3 tuổi hóa nguy thành cát, thu bạc hốt vàng, vượt đại nạn làm giàu khủng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Công việc đừng chia bè kéo cánh, nên tập trung vào việc riêng của mình.

Thứ Hai đầu tuần (31/10) có tài lộc hanh thông, được người nhà giúp đỡ, không còn gặp khó khăn về tiền bạc, trút bỏ được lo toan, làm những điều mình thích, làm ăn ngày càng tốt hơn.

Sức khỏe cần được chú ý hơn. Thực phẩm muối chua, thực phẩm lên men là thứ không nên ăn thường xuyên, không tốt

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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