Thứ hai (24/04) Chính Quan trợ vận: 3 con giáp sau lộc phát tài vượng, lộc lá trời ban tiêu xài không hết, vận trình đỏ như son

Tâm linh - Tử vi 22/04/2023 21:32

Các con giáp này sắp tới sẽ nhận được tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ, hợp đồng hoặc có một khoản tiền bất ngờ ập tới.

Tuổi Thìn

Thứ hai (24/04) Chính Quan trợ vận: 3 con giáp sau lộc phát tài vượng, lộc lá trời ban tiêu xài không hết, vận trình đỏ như son - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan nhập mệnh khuyên tuổi Thìn nên tập trung vào công việc chính mà mình đang làm. Bản mệnh đang ở đà ổn định, không bấp bênh như bao người khác, vẫn còn sức nên có thể phấn đấu được, bản thân bạn lại rất thông minh, hãy từ từ khám phá tài năng của mình.

Con giáp này sắp tới sẽ nhận được tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ, hợp đồng hoặc có một khoản tiền bất ngờ ập tới. Nếu cứ chăm chỉ trau dồi bản thân, chú tâm làm việc thì chẳng mấy chốc mà túi tiền của bạn được cải thiện.

 

Hỏa sinh Thổ là dấu hiệu tốt cho tình cảm của tuổi này. Hãy tha thứ cho bản thân bằng cách yêu thương và chấp nhận tất cả mọi thứ thuộc về bạn. Bạn biết hoạt bát đúng lúc, biết lễ phép khi cần thiết và cũng biết đáp trả khi bị công kích.

 

Tuổi Mão 

Những tín hiệu tích cực trong công việc sẽ đến với người chăm chỉ như Mão. Những cánh cửa tưởng chừng đã đóng lại có thể bất ngờ mở ra bất kỳ lúc nào. Vậy nên Mão đừng nản chí khi đối diện khó khăn, hãy dũng cảm theo đuổi những cơ hội tiềm năng của mình.

Tình hình tài chính của người tuổi Mão rất đáng mong đợi khi có sự trợ lực của cát tinh. Người làm kinh tế có thể tìm được hướng đi riêng, tạo ra nền tảng vững chắc để sớm kiếm tiền về đầy túi.

Chuyện tình cảm cũng có tiến triển tích cực khi vợ chồng người tuổi Mão dần tháo gỡ được những hiểu lầm. Đôi bên sẵn sàng ngồi lại và bình tĩnh trò chuyện cùng nhau.

Bản mệnh hiểu được tầm quan trọng của việc có cơ thể khỏe mạnh nên quyết định hành động ngay lúc này.

Tuổi Tuất 

Thứ hai (24/04) Chính Quan trợ vận: 3 con giáp sau lộc phát tài vượng, lộc lá trời ban tiêu xài không hết, vận trình đỏ như son - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Tuất rất linh hoạt, "đa di năng" trong công việc và cuộc sống. Họ có thể xử lý mọi vấn đề rắc rối một cách dễ dàng với năng lực thích nghi của mình.

Tuổi Tuất sẽ là con giáp may mắn lớn, có tài lộc trời cho, dễ dàng kiếm được nhiều tiền. Vì được thần tài ưu ái nên vận thế của họ càng vượng, công danh sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý nguyện.

Và nếu biết nắm chặt cơ hội, lập kế hoạch chi tiết cho các dự định, tập trung vào các công việc đang dang dở thì họ sẽ có được nguồn tài lộc vô cùng giàu có.

Bài viết chỉ mang tính tham khảo. 

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