Thứ Bảy ngày 6/5/2023: 'Chuột sa chĩnh gạo', 3 con giáp gặp được 'thời' lớn, VÀNG đổ đầy két, BẠC chất đầy kho, vận may lũ lượt kéo nhau vào nhà

Trong ngày thứ Bảy, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra tương đối dễ dàng. Vì công việc đạt hiệu quả cao nên con giáp này thành công trong việc khẳng định năng lực của mình trong mắt cấp trên.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thắm sắc. Người đã kết hôn cần làm mới tình yêu lứa đôi để mối quan hệ của bạn và người ngày càng bền chặt hơn nữa. Người độc thân gặp được đối tượng hẹn hò phù hợp.

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà vượng tiến. Con giáp này biết cách nắm bắt cơ hội kiếm tiền tài tình nên nguồn thu nhập được nâng cao một cách rõ rệt trong khoảng thời gian này.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 06/05/2023, Tuổi Dầnđược quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Ảnh minh họa: Internet

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Dần không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của Tuổi Dần có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày phương Đông cho thấy rằng Thứ Bảy 06/05/2023, Tuổi Thìncó thể đạt được những bước thăng tiến lớn trong sự nghiệp. Con giáp này rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm từ những khó khăn, trở ngại đã vượt qua và trở nên mạnh mẽ, vững vàng hơn trong tương lai dù có phải đối diện với bất cứ thử thách nào.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong ngày Thứ Bảy này không quá dồi dào nhưng Tuổi Thìn vẫn có thể thoải mái chi tiêu, đi chơi cùng bạn bè mà không phải quá lo lắng chuyện tiền bạc bị thiếu trước hụt sau. Cả công việc chính và phụ đều có thu nhập ổn định, có hướng phát triển mở rộng hơn giúp cho con giáp này có thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm của Tuổi Thìn trong ngày thứ năm này khá ngọt ngào giúp cho các dự định gắn kết tình cảm trở nên thuận lợi, vui vẻ và các hiểu lầm có cơ hội được giải tỏa. Tuổi Thìn nên tranh thủ thời gian này để hâm nóng tình cảm cùng với nửa kia của mình.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.