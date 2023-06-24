Thứ Bảy ngày 24/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp tài vận cao chót vót, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tỷ sự vượng phát, lên nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 24/06/2023 00:27

Hôm nay, vận trình tài lộc của 3 con giáp sáng rực, công việc tiến triển vô cùng tốt đẹp.

Tuổi Mão

Hôm nay đường công việc của các bạn tuổi Mão được Thực Thần trợ lực nên những người làm kinh doanh, làm công việc tự do, có nghề tay trái sẽ gặp nhiều may mắn. Bạn xởi lởi, vui tính, khéo cư xử nên khách hàng cứ thế mà đến ủng hộ nườm nượp.

Thứ Bảy ngày 24/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp tài vận cao chót vót, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tỷ sự vượng phát, lên nhanh chóng mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì ngũ hành Mộc khắc Thổ nên trong chuyện gia đình, sẽ có lời nói tiêu cực xung quanh, nhưng đừng lo lắng, mọi quyết định đều ở phía bạn. Đừng hạ mình trước tình yêu. Con giáp này hãy giữ lại tôn nghiêm của mình thì tốt hơn. 

Tuổi Mão luôn biết cách tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Nay có lộc ăn uống, có tiệc tùng, được mời đi chơi hoặc được cho lộc. Nên trân trọng những thứ mình đang có nhé Mão, chỉ khi bạn biết đủ thì mới hạnh phúc được.

Tuổi Thân

Chính Ấn chiếu vận cho biết tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, nhân từ, làm việc có tâm nhưng còn hơi chậm chạp nên hay để lỡ nhiều cơ hội tốt. Những người làm nhà nước sẽ có cơ may tài lộc lớn, nhưng phải chú ý để không bỏ lỡ mất cơ may đó. 

Thứ Bảy ngày 24/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp tài vận cao chót vót, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tỷ sự vượng phát, lên nhanh chóng mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thân dễ dàng thu hút được sự chú ý từ người khác phái, tự bản thân có sức hấp dẫn khó cưỡng, không cần phải giả tạo nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Nhiều người sắp đón người thân từ xa trở về hoặc trong gia đình sắp có tin vui mới liên quan đến sinh nở, bệnh tật, tiền bạc. 

May mắn là nay bạn có thể tìm được cơ hội hợp tác trong các dự án mới. Nhờ vậy tài chính cũng có dấu hiệu gia tăng nếu bạn chăm chỉ làm việc và thắt chặt chi tiêu. Nhiều người sắp được trả một khoản nợ nho nhỏ vốn bị lãng quên từ lâu.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo mọi việc làm của tuổi Tuất trong ngày 24/6 diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên có điềm báo hoạ tiểu nhân đeo bám nên người tuổi này cần phải đề cao cảnh giác. 

Vận trình tài lộc sáng rực. Những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh có khả năng quan sát tốt, đồng thời còn nhạy bén với thị trường nên việc làm ăn ngày càng thu về lợi nhuận cao. 

Thứ Bảy ngày 24/6/2023: Lộc bất tận hưởng, 3 con giáp tài vận cao chót vót, sự nghiệp thuận đà thăng tiến, tỷ sự vượng phát, lên nhanh chóng mặt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

 

Vận trình tình cảm ngập tràn hạnh phúc. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu dần tính đến chuyện về ra mắt hai bên gia đình. Người độc thân vui vẻ với cuộc sống hiện tại nên chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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