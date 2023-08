Thứ Bảy ngày 22/7/2023: TÀI PHÚ dồi dào, 3 con giáp thành công vang dội, LỘC đến bất ngờ, ngồi yên tiền tự đổ đầy túi

Cục diện hai hành Hỏa tương hòa cho biết may mà có người ấy ở bên động viên, giúp bạn củng cố tinh thần làm việc, chống chọi với áp lực. Đằng sau lưng bạn có thể có vô vàn kẻ xấu nhưng vẫn còn có gia đình chống lưng.

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 22/7/2023 hôm nay, tuổi Mão có lộc bất ngờ, nhất là người có nghề tay trái hoặc đi làm thêm. Vì thế con giáp này nên tích cực làm việc hơn để tận dụng vận may này.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh còn may mắn đến mức có thể trúng thưởng hoặc có tiền công khá nhanh. Con giáp này có thể thử vận may của mình. Đôi khi mạo hiểm một chút sẽ đem lại may mắn bất ngờ.

Tình duyên của tuổi Mão cũng vô cùng rực rỡ. Con giáp này đang trong mối quan hệ tuyệt vời và ngọt ngào, nên bàn đến chuyện cưới hỏi trong năm nay. Những người đang cầu con cái, cầu mẹ tròn con vuông hôm nay sẽ được như ý muốn.

Tuổi Tuất

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp đưa ra những dự báo cho thứ Bảy 22/07/2023, theo đó thì đường sự nghiệp của tuổi Tuất rất hanh thông. Bản mệnh có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị và cho rằng đó chỉ do may mắn. Đừng quá bận tâm bởi chỉ có bản thân mới biết mình đã trải qua những gì, cố gắng nỗ lực ra sao để có được vị trí hiện tại.



Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc thuận lợi, các nguồn thu tăng vì bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền nhưng đây cũng là lý do khiến cho tuổi Tuất không kiểm soát được chi tiêu mà vung tiền hoang phí cho những khoản không cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu lợi nhuận lớn trong ngày như chi tiêu cũng không phải là ít. Kiểm soát tài chính tốt chính là chìa khóa để mở cánh cửa thành công bền vững.

Vận trình tình duyên của tuổi Tuất lại kém sắc, có lẽ con giáp này sẽ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm vợ chồng mới đó hòa thuận nay đã mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Các cặp đôi đang yêu gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại trong mối quan hệ của mình. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tuổi Tuất cần gạt bỏ cái tôi của mình để vun đắp cho tình cảm ngày một vững chắc.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.