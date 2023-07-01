Thứ Bảy ngày 1/7/2023, 3 con giáp khốn đốn, chật vật đủ đường, tài lộc tiêu tán, sự nghiệp gặp tiểu nhân gây khó dễ, của cải 'đội nón' ra khỏi nhà

Tử vi ngày thứ Bảy 01/07/2023 cảnh báo với tuổi Sửu rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Sửu lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của tuổi Sửu khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

Thứ Bảy này là một ngày không tốt với tuổi Sửu về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Tuổi Tỵ

Công việc của Tỵ lâm Thiên Quan nên nhớ phải tránh xa kiện tụng, pháp luật, chính quyền kẻo rắc rối to. Bạn là người nhanh nhẹn, uy nghiêm, thông minh nhưng đôi khi còn nóng nảy, bộp chộp nên dễ bị gây khó dễ, nhớ phải cẩn thận hết sức.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn có Lục Hợp cục nâng đỡ nên tuổi này thu hút được khá nhiều người tốt đến với cuộc sống của mình. Những người xa quê thì hay được người khác giúp đỡ, chia sẻ vui buồn. Những giọt mưa nhỏ rơi mãi cũng đầy hồ nước lớn, người sống tốt thì sẽ được phước dày.

Tuy nhiên đổi lại thì đường tài lộc kém may do cục diện Hỏa khắc Kim. Vì muốn thể hiện bản thân nên chi tiêu hơi quá đà, nếu tiết chế được điểm này nữa thì không phải lo lắng gì hết, tài chính sẽ được đảm bảo tối đa nhất.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày giữa tuần va vào Tỷ Kiên nên rất chật vật, khốn đốn. Dù có năng lực nhưng đi làm hay bị đồng nghiệp, bạn làm ăn, cấp dưới gây khó dễ, chèn ép, nói xấu. Cùng cảnh đi làm như nhau nhưng không thông cảm lại còn giở trò làm khổ nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Khi không có việc gì làm, hãy thoải mái tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi hiếm hoi chứ đừng ôm việc về nhà. Dạo gần đây người thân hay phàn nàn vì bạn quá tham công tiếc việc, không lo chuyện gia đình, hay chểnh mảng chuyện trong nhà, đừng để công việc ăn mòn cuộc sống của bạn.

Tiền bạc ổn định nhờ hai hành Kim tương hòa. Con giáp này biết thắt chặt chi tiêu cho những dự định cần tiền sắp tới. Bạn biết cân đối thu chi trong gia đình nên không thể để xảy ra tình trạng rỗng túi.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.