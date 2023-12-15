Thứ Bảy ngày 16/12: Tỵ may mắn đủ đường, Thân phát tài phát lộc, Ngọ tay trắng lập nên cơ đồ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Bảy ngày 16/12/2023, tuổi Tỵ lo lắng và tất cả những nỗi lo này đều có cơ sở. Có thể bản mệnh nhận ra một số thiếu sót của bản thân cho dù đã cố tình che giấu và thời gian này cần phải tập trung sửa chữa ngay lập tức.

Người còn độc thân đừng dành quá nhiều tâm trí cho những đối tượng không dành cho mình. Tình cảm đơn phương chỉ khiến bản mệnh cảm thấy khổ tâm hơn mà thôi, hãy dành thời gian đó để yêu thương bản thân.

Bù lại con giáp này nhận được tin vui về tiền bạc. Thế nhưng, đừng mơ tưởng những thứ vượt ra khỏi khả năng, bởi vì điều đó có thể làm cho bản mệnh mệt mỏi và kiệt sức, thay vì đạt được thành quả nào đó cụ thể.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là một trong những con giáp rất giỏi sử dụng trí óc. Họ sở hữu trí tuệ cảm xúc mạnh mẽ trong mọi việc; đồng thời có thể quyết định hướng đi nên sẽ không đánh mất bản thân và không bao giờ khiến người khác thất vọng về sự phát triển như mong đợi của mình.

Ngày mới 16/12, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và thoát khỏi những lo toan trong phần lớn thời gian của năm. Trong thời gian này, tham vọng của người tuổi Thân cũng được đẩy thêm cao một bậc, họ cũng sẽ phát huy được những tiềm năng mà bấy lâu nay họ giấu kín hoặc chưa có cơ hội dùng đến.

Cuộc sống của người tuổi Thân sẽ dễ dàng hơn trong năm nay, bớt căng thẳng hơn năm cũ, những khó khăn trước mắt sẽ được giải quyết đồng thời sẽ có nhiều người ủng hộ người tuổi Thân hơn.

Bắt đầu từ đầu năm sau, họ sẽ có thể mua ô tô, nhà cửa và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Nếu như cuộc sống của họ đang khó khăn thì giờ đây họ có thể trả hết nợ nần, tiến xa hơn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 16/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ biết điểm yếu của bản thân, nên thường xuyên cố gắng, nỗ làm việc.

Công Việc: Hôm nay, người tuổi Ngọ thích làm việc rất cẩn trọng, nỗ lực làm việc khi bản thân còn nhiều nhược điểm thiết sót.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, người tuổi Ngọ không thích dành thời gian tìm hiểu những người nói chuyện nhạt nhoà.

Tài Lộc: Về tài chính, không thích tài chính bị người khác lừa gạt.

Sức Khoẻ: Ổn định kinh tế, bạn không còn lo âu nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.