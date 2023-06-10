Thứ Bảy ngày 10/6/2023: CÁT KHÍ hội tụ, 3 con giáp lộc lá trổ cành, tài lộc tăng nhanh, sự nghiệp triển vọng, vận may vù vù kéo đến

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 10/6/2023 hôm nay, tuổi Tý sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Con giáp này nhanh kiếm được tiền nhưng cũng dễ mất lộc, vậy nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá mau tiêu tán.

Phương diện ngoại giao của tuổi Tý thật sự mỹ mãn. Nhiều người ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày này cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ.

Tài lộc hiện tại của tuổi Tý ổn định. Con giáp này được khuyên nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Khi kinh tế khó khăn, kiếm đồng tiền không dễ dàng, bản mệnh đủ ăn tiêu mỗi ngày là tốt, chớ tiêu xài hoang phí.

Tuổi Mùi

Con đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi trong 10/6 diễn ra hanh thông. Cát Khí vượng giúp cho người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu, nguyện vọng của mình. Người làm kinh doanh cần chú ý về việc chọn ngày để làm đại sự bởi khả năng thành công sẽ lớn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc trên đà tăng tiến. Con giáp này chẳng cần lo lắng nhiều đến việc chi tiêu khi đã có nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính lẫn nghề tay trái ở thời điểm hiện tại.

Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng mang đến cho người độc thân mối nhân duyên tốt lành. Dù chỉ mới gặp vài lần nhưng sự kết hợp ăn ý của cả hai thì không thể phủ nhận.

Tuổi Dậu

Hôm nay thứ Bảy 10/06/2023 là ngày mà tuổi Dậu đón nhận tin vui về mặt tài lộc. Sau một khoảng thời gian dài kinh doanh bị đình trệ, cuối cùng những khoản lợi nhuận cũng đổ về túi của tuổi Dậu. Những mối hợp tác làm ăn thuận lợi là nền tảng giúp bạn có được thành quả như hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Vận may trợ mệnh, sự nghiệp của tuổi Dậu cũng có những bước tiến khá triển vọng. Với những người đang chuẩn bị bước vào các cuộc thi cử hay tuyển chọn, có cát thần bên cạnh, bạn sẽ vững tin hoàn thành tất cả một cách tốt nhất. Nhưng nhớ là đừng quá chủ quan, hãy thật cẩn thận để có thể đạt kết quả tốt nhất.

Tuy sự nghiệp và tài lộc khá hanh thông, chuyện tình cảm của tuổi Dậu vẫn chưa đi đến hồi kết. Giữa bạn và người ấy vẫn còn những ngăn cách khó xóa bỏ. Hãy học cách lắng nghe và chia sẻ để có thể thấu hiểu về nhau nhiều hơn nữa.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.