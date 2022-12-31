Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch đỏ xuất sắc: 3 con giáp vượng vận toàn tài, giàu ú ụ, túi đầy tiền, công việc thăng tiến rộn ràng lộc vàng son

Tâm linh - Tử vi 31/12/2022 05:25

Thứ Bảy tuần này có thể nói là vô cùng vô mắn với 3 con giáp được Thần Tài trọn gửi của cải tài lộc, làm gì cũng dễ dàng, hanh thông.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thông minh, chăm chỉ, làm việc gì cũng có trách nhiệm cao và đòi hỏi mọi thứ phải thật hoàn hảo, hoàn mỹ.

Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch đỏ xuất sắc: 3 con giáp vượng vận toàn tài, giàu ú ụ, túi đầy tiền, công việc thăng tiến rộn ràng lộc vàng son - Ảnh 1

Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch, do bước vào cục diện thủy sinh mộc nên đón nhận được đại vận. Người tuổi Sửu có thể giải quyết hết được những phiền phức, thị phi, phiền não trong cuộc sống thời gian trước đây.

Trong thời gian này, người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán sẽ thu hút được vô số khách hàng tiềm năng giúp doanh thu, lợi nhuận đi lên không ngừng. Nhưng con giáp này cần nhớ dù bận rộn công việc cũng cần lưu ý chăm sóc sức khỏe bản thân.

Tuổi Dần

Mặc dù đôi khi bị đánh giá là quá nóng nảy nhưng những người xung quanh không thể “ghét” sự quyết đoán, tự tin của người tuổi Dần. Bằng năng lực bản thân và những điều tích luỹ được trong quá trình làm việc, tuổi Dần luôn đưa ra những phán đoán chính xác, giúp công việc được xử lý gọn gàng, cẩn thận.

Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch đỏ xuất sắc: 3 con giáp vượng vận toàn tài, giàu ú ụ, túi đầy tiền, công việc thăng tiến rộn ràng lộc vàng son - Ảnh 2

Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch sẽ là thời điểm vàng để con giáp này thực hiện được mong ước “thăng quan, tiến chức” của mình. Chỉ cần tuổi Dần mềm mỏng hơn trong giao tiếp, biết chắt chiu từng cơ hội nhỏ và không ngừng làm việc chăm chỉ thì họ sẽ có một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Ngoài ra, công việc thuận lợi cũng giúp con giáp này kiếm được bội tiền và để dành được một khoản kha khá cho tương lai.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là nam hay nữ đều khôn khéo, mạnh mẽ và không bao giờ từ bỏ đam mê của mình. Con giáp này có thể chấp nhận tất cả những thách thức của cuộc đời, vất vả lắm phen vẫn không ngần ngại tiến về phía trước, chớp lấy thời cơ.

Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch đỏ xuất sắc: 3 con giáp vượng vận toàn tài, giàu ú ụ, túi đầy tiền, công việc thăng tiến rộn ràng lộc vàng son - Ảnh 3

Theo tử vi, Thứ Bảy cuối cùng của tháng 12 dương lịch, người tuổi Thìn chẳng những không mất tiền hao của mà còn dễ có tài lộc về tay nữa. Nhìn may mắn và tài lộc của tuổi Thìn, mọi người xung quanh chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ, thậm chí còn có phần ganh tỵ.

Bao nhiêu lộc lá, của cải trong thiên hạ sẽ ập xuống đời Thìn ào ào như thác. Lúc ấy, Thìn muốn mua nhà sắm xe, du lịch nước ngoài chỉ là chuyện nhỏ.

Con giáp này đang có may mắn về tiền bạc thì nên tận dụng cho hết, có điều phải biết điểm dừng, đừng để mình lâm vào cảnh tham thì thâm rồi tiền mất tật mang.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi tuần mới tử vi 12 con giáp tử vi ngày 31/12 của 12 con giáp tử vi ngày 31/12/2022 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 3 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 4 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 4 giờ 18 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia