Thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp tài vận đỏ chót như son, phúc khí dồi dào, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 00:05

Theo tử vi thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp sau tài lộc tăng vun vút, giàu có bất ngờ, sung túc hiếm ai bằng.

Tuổi Tuất 

Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị tổn thương, bản mệnh cảm thấy một số nỗ lực của bạn là vô ích, dường như những gì bạn cố gắng không được đền đáp. Trên thực tế, bạn chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút mà thôi.

Tử Vi cát tinh, trợ lực giúp cho vận trình tài lộc của bản mệnh tháng này trở nên rực rỡ hơn, việc làm ăn hanh thông, thuận lợi, mang về nhiều lợi nhuận.

Giải Thần giải ách, trừ hung, giúp cho mối quan hệ của bản mệnh trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Tinh thần khoan khoái giúp bạn dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường.

Bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, tránh làm việc quá sức khiến sức khỏe càng suy yếu, nếu ai đang có sẵn bệnh nền thì càng nghiêm trọng nếu bạn xem nhẹ những lời khuyên của bác sĩ.

Thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp tài vận đỏ chót như son, phúc khí dồi dào, hốt trọn lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 25/11/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu lo toan nhiều công việc, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. 

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu bận rộn với nhiều công việc, bạn tập trung vào những vấn đề lớn. 

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn khó gần, những ai đã tiếp xúc và thân thiết đều yêu mến.    

Tài lộc: Về mặt tài chính, hôm nay cẩn thận giữ tiền trong ví, nên kiểm tra đều đặn.

Sức khoẻ: Thói quen sinh hoạt cần thay đổi để cơ thể tốt hơn.

Thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp tài vận đỏ chót như son, phúc khí dồi dào, hốt trọn lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 25/11/2023 hôm nay, tuổi Hợi chớ nên tỏ ra kiêu ngạo, bướng bỉnh, kẻo có người lấy cớ đó mà gây mâu thuẫn với bản mệnh. Tiểu nhân chỉ đợi tới lúc con giáp này lộ ra sơ hở để chọc gậy bánh xe nhằm cướp đoạt công sức và vị trí.

Trước khi làm việc gì con giáp này nên xem xét thật kỹ lưỡng, nhất là những người làm việc liên quan đến công việc hành chính như văn bản, giấy tờ…. Tuổi Hợi nên kiểm tra một loạt trước khi đặt bút ký hay trình lên cấp trên để tránh mắc phải sai lầm không đáng có.

Hơn thế nữa, con giáp này có thể phải đối mặt với chuyện không vui trong chuyện tình cảm dù là người độc thân hay đã có đôi có cặp. Dù bản mệnh nghĩ mình đã đủ chân thành nhưng nhân duyên vẫn chẳng được như mong muốn, tình cảm rối ren khiến phải ôm nhiều nỗi muộn phiền.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Mão

Thứ Bảy 25/11/2023, 3 con giáp tài vận đỏ chót như son, phúc khí dồi dào, hốt trọn lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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