Thứ Ba ngày 27/6/2023: Hung tinh án ngữ, 3 con giáp công danh lận đận, sự nghiệp lung lay, dễ bị kẻ xấu thừa cơ hãm hại

Hung tinh Kiếp Tài khiến tài lộc của người tuổi Ngọ vô cùng bất ổn, tiền vừa vào tay đã có chuyện xảy ra, con giáp này phải bỏ ra một khoản mới có thể giải quyết được. Việc làm ăn cũng trắc trở khi con giáp này không đủ tự tin nghe theo trực giác của mình, cuối cùng phải hối hận muộn màng, nhìn tiền bạc không cánh mà bay.

Ngũ hành tương sinh nhưng là mối quan hệ sinh xuất nên nhân duyên lận đận, dù yêu thương nhau nhưng con giáp này và người ấy chưa chắc đã đến được với nhau. Bản mệnh được đào hoa trợ lực nhưng lại là đào hoa dữ, lắm mối tối nằm không, vẫn chịu cảnh cô đơn lẻ bóng đi về.

Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần tập trung vào công việc đang thực hiện dở dang, bởi thời gian này không hợp để bắt đầu kế hoạch hay công việc mới. Hãy hoàn thành tốt những gì mình đang làm vì đó là cách duy nhất giúp con giáp này xây dựng lòng tin với mọi người.

Tuổi Mão

Hôm nay Tương Hại ảnh hưởng nên tuổi Mão rất dễ mất tập trung, không chú tâm vào công việc của mình. Bản mệnh thường để tâm trí treo ngược cành cây, mắc sai lầm và hiệu suất cực kỳ thấp, nếu không chấn chỉnh lại ngay thì sẽ nhận được không ít lời phàn nàn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra tuổi này còn có nguy cơ đối mặt với họa tiểu nhân, có người muốn gây hại cho bạn. Người này có thể là bạn bè, cấp dưới hoặc đồng nghiệp muốn cạnh tranh không lành mạnh. Cũng bởi bạn để lộ sơ hở cho đối phương nắm thóp nên tự mua dây buộc mình.

Ngũ hành Mộc khắc Thổ khiến chuyện tình cảm của tuổi Mão cũng bị ảnh hưởng bởi tính thiếu kiên nhẫn và tâm trạng thất thường của con giáp này. Tốt nhất bản mệnh nên tìm hiểu kỹ mọi thông tin, đừng vội tin điều gì nếu bản thân chưa kiểm chứng nhé.

Tuổi Thân

Tử vi hàng ngày phương Đông cho biết thứ Ba 27/06/2023, tuổi Thân không nên đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. Con giáp này có khả năng phải đi công tác xa, vì vậy cần phải hết sức thận trọng chuyện xe cộ để tránh va chạm tai nạn. Nếu không quá quan trọng có thể từ chối.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Thân hôm nay cũng không được khả quan cho lắm, bản mệnh không nên cho người khác vay mượn tiền bạc nếu không vừa mất tiền lại vừa mất đi tình cảm. Những ý định hay kế hoạch toan tính trong khoảng thời gian này cũng không thực sự khả thi. tuổi Thân cần phải cân nhắc kỹ càng mọi thứ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

May mắn là tuổi Thân đón nhận tin vui trong tình cảm, người độc thân sau quãng thời gian dài tìm hiểu đối phương nay đã nên đôi thành lứa, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn, bất đồng trước đó để có được tiếng nói chung cần thiết.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.