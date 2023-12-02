Thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần (2/12 - 3/12) là thời kỳ giàu có đỉnh cao của 3 con giáp, phúc lộc nhân đôi, sở hữu tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 05:31

Trong thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần, những con giáp may mắn có tên dưới đây sẽ giàu sang bất chấp, làm đâu thắng đó, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần khá hanh thông và sáng rõ. Đây là thời điểm để tuổi Tỵ phát huy năng lực và tiếng nói của mình. Họ có sự đột phá, nhận được nhiều ưu ái và tin tưởng của cấp trên. 

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối diện những áp lực, bận rộn. Bởi vậy, thay vì nản lòng hãy có thái độ tích cực, chủ động để ước nguyện sớm đạt được. Thu nhập của người tuổi Tỵ sẽ có chuyển biến bất ngờ, có khả năng dư dả và thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần (2/12 - 3/12) là thời kỳ giàu có đỉnh cao của 3 con giáp, phúc lộc nhân đôi, sở hữu tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ trong thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần khá hanh thông và sáng rõ. Đây là thời điểm để tuổi Tỵ phát huy năng lực và tiếng nói của mình. Họ có sự đột phá, nhận được nhiều ưu ái và tin tưởng của cấp trên. 

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ đối diện những áp lực, bận rộn. Bởi vậy, thay vì nản lòng hãy có thái độ tích cực, chủ động để ước nguyện sớm đạt được. Thu nhập của người tuổi Tỵ sẽ có chuyển biến bất ngờ, có khả năng dư dả và thoải mái tận hưởng hạnh phúc bên gia đình và người thân.

Thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần (2/12 - 3/12) là thời kỳ giàu có đỉnh cao của 3 con giáp, phúc lộc nhân đôi, sở hữu tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Trong thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần, người tuổi Tuất sẽ gặp vận may giúp phương diện tài chính cải thiện rõ rệt. Mặc dù, con giáp này không ở trong giai đoạn thiếu thốn nhưng tài vận cứ thế mà tìm đến.

Trời sinh người tuổi Tuất vốn suy nghĩ thấu đáo và luôn có kế hoạch trong cuộc sống. Do đó, bản mệnh không dễ gì bị ảnh hưởng bởi những khó khăn xung quanh. Con giáp này tâm niệm, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó nên họ không quá hy vọng vào điều gì mà luôn làm tốt việc của mình.

Thứ 7 và Chủ nhật cuối tuần (2/12 - 3/12) là thời kỳ giàu có đỉnh cao của 3 con giáp, phúc lộc nhân đôi, sở hữu tài sản khổng lồ khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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