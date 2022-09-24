Thứ 7 ngày 24/9/2022: 3 con giáp PHONG THỦY "tay trái cầm thỏi vàng, tay phải cầm thỏi bạc", THẦN TÀI cầm tay đưa đến bến bờ ĐỘC ĐẮC

Công việc: trong ngày bản mệnh được Mộc Tinh trợ giúp nên trí tuệ cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều so với thời gian trước đó.

Tình duyên: Thứ 7 ngày 24/9/2022, tuổi Tỵ không muốn được người khác giúp đỡ trong chuyện tình cảm nên đôi khi cũng khá khắt khe với tiêu chuẩn chọn nửa kia của mình.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Tỵ bạn nên cảnh giác hơn với những ai có ý định tiếp cận mình.

Tài chính: Đối với con giáp này đây là thời điểm tốt nhất để bạn đầu tư tài chính.

Con số may mắn: 2, 5

Màu sắc may mắn: Vàng, Cam

Quý nhân phù trợ: Mão, Dần

Giờ tốt: 17h

Thứ 7 ngày 24/9/2022, tuổi Tỵ không muốn được người khác giúp đỡ trong chuyện tình cảm nên đôi khi cũng khá khắt khe với tiêu chuẩn chọn nửa kia của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 7 ngày 24/9/2022, vận lâm Thương Quan nếu không phải đi làm thì đúng là diễm phúc lớn của Thìn. Tuổi này Chủ nhật mà vẫn vướng bận công việc thì nguy cơ gặp rắc rối rất cao, nặng hơn thì bị trừ lương, cắt chức hoặc khiển trách. Công việc áp lực quá đáng, nhiều người có suy nghĩ thời gian tới sẽ chuyển việc.

Ngũ hành Thổ sinh Kim bù đắp cho tuổi Thìn, sau những khó khăn vất vả thì bên cạnh bạn vẫn còn người thân luôn ở đó ủng hộ bạn hết mình. Vài kẻ tiểu nhân nói xấu sau lưng không cần để ý đâu, cứ việc mình mình làm là xong.

Thứ 7 ngày 24/9/2022, vận lâm Thương Quan nếu không phải đi làm thì đúng là diễm phúc lớn của Thìn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thứ 7 ngày 24/9/2022, dưới sự nâng đỡ của tam hội, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm mới khí thế mới, con giáp này triển khai nội dung công việc quen thuộc theo những hướng đi mới, nhờ vậy mà được cả đồng nghiệp và lãnh đạo đánh giá cao.

Tuổi Tý hiểu rằng thử thách cũng chính là thời điểm để mình phát huy ưu điểm, vì vậy, trong năm mới này, dù nội dung công việc có khó khăn đi nữa, con giáp này cũng không có ý định trốn tránh. Bên cạnh đó, quý nhân cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ bản mệnh.

Thứ 7 ngày 24/9/2022, dưới sự nâng đỡ của tam hội, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.