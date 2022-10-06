Thứ 6 ngày 07/10/2022 ‘đại cát đại lợi’, 3 con giáp ngày càng vượng phát, bản mệnh đón nhận tin vui về tài lộc, tiền tình thăng hoa

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày 07/10/2022, tuổi Thân đón những tin vui về đường tài lộc khởi sắc cùng với nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này không cần phải lo lắng quá nhiều đâu, tiền bạc sẽ tự tới trong tầm tay.

Tuy nhiên trong ngày Hỏa khắc Kim, chuyện tình cảm của tuổi Thân lại chẳng được như ý muốn. Dường như con giáp này đang dành quá nhiều thời gian cho công việc nên đã bỏ bê gia đình. Thiếu sự quan tâm vun vén, tình cảm gia đình trở nên nhạt nhòa và mất đi tính tương tác cần thiết.

Người làm kinh doanh nên tận dụng cơ hội này để mở rộng quy mô buôn bán, đa dạng hàng hóa để thu hút thêm khách hàng. Có thể con giáp này sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc ngược xuôi nhưng cơ hội vụt mất thì còn buồn hơn.

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy ngày 07/10/2022, tuổi Thân đón những tin vui về đường tài lộc khởi sắc cùng với nhiều cơ hội kiếm tiền.

Ngày 07/10/2022, tuổi Thân đón những tin vui về đường tài lộc khởi sắc cùng với nhiều cơ hội kiếm tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay ngày 07/10/2022, tam hợp che chở, nỗ lực của tuổi Dần đã được ghi nhận và có thể được tuyên dương trước tập thể. Đây là bàn đạp để bản mệnh tiến lên, tiếp tục giành được nhiều thành quả hơn, chiếm vị trí cao hơn trong sự nghiệp.

Ngoài ra, tuổi Dần cũng nên chú ý mở rộng các mối quan hệ xã giao bởi điều đó rất tốt cho tương lai. Những mối quan hệ rộng rãi có thể giúp đỡ con giáp này mỗi khi khó khăn hoặc khiến bản mệnh thăng tiến một cách nhanh chóng hơn.

Mộc sinh Hỏa, nếu đang độc thân, tuổi Dần hãy tự tạo ra cơ hội gặp gỡ người khác giới nhiều hơn nữa, con giáp này sẽ nhanh chóng tìm được nửa kia cho mình. Còn nếu là người đã có đôi có cặp thì tình cảm của hai người sẽ được dịp thăng hoa hơn bao giờ hết.

Tuổi Thìn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng ngày 07/10/2022, tuổi Thìn sẽ bận rộn nhưng bù lại tiền bạc thu về rất khả quan. Tuy có phần vất vả hơn nhưng khi nhìn thành quả thì bản mệnh không thấy cực nhọc nữa, càng quyết tâm phải cố gắng, nỗ lực hơn.

Với người làm kinh doanh, thời cơ phát tài đã tới gần, nếu con giáp này biết nắm bắt cơ hội thì có thể giảm bớt nhiều khó khăn, trắc trở không đáng có, cũng không phải đi quá nhiều đường vòng mới đến được với thành công.

Hỏa sinh Thổ, gia đình ấm êm là điều mà tuổi Thìn luôn thấy tự hào. Con giáp này yêu tổ ấm nhỏ bé của mình, đó là nơi bản mệnh luôn muốn trở về sau bao giông bão ngoài kia. Đây cũng là nguồn động lực lớn lao để con giáp này luôn cố gắng vượt qua mọi trắc trở.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.