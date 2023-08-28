Thứ 3 ngồi trên đống tiền, thứ 4 may mắn tụ hội, 3 con giáp điều dữ đến mấy hoá lành, vượng phát tài lộc

Tâm linh - Tử vi 28/08/2023 16:15

Tử vi dự đoán, vào thứ 3 và thứ 4, những con giáp này sẽ có vận may đột ngột tới, làm gì lời đó, tài lộc đầy nhà, có cơ hội thành công gấp đôi so với người khác. Hãy cùng xem họ là ai nhé!

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người chăm chỉ, siêng năng và chỉ quan tâm đến công việc của chính mình. Con giáp này luôn cố gắng và không ngừng nỗ lực chỉ với mong ước có được cuộc sống an yên, hạnh phúc.

Tử vi của con giáp này dự đoán, trong thứ 3 và thứ 4, tuổi Sửu sẽ có cơ hội gặp may phát tài. Con giáp gặp được một cơ hội cực kỳ tốt, có khả năng giúp sự nghiệp của họ thăng tiến không ngừng. Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc “thiên thời địa lợi nhân hòa”, chỉ cần ra sức đầu tư thì chắc chắn sẽ sinh lời.

Thứ 3 ngồi trên đống tiền, thứ 4 may mắn tụ hội, 3 con giáp điều dữ đến mấy hoá lành, vượng phát tài lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thời gian gần đây phải suy nghĩ về nhiều chuyện nên tâm tư cũng không tốt. Con giáp này cần có người động viên và cần có động lực để thúc đẩy bản thân. Tử vi dự đoán, vào thứ 3 và thứ 4, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối trong mọi việc.

Con giáp này sẽ liên tiếp nhận được tin vui trong cuộc sống, chính vì thế mà tốc độ kiếm tiến cũng trở nên nhanh hơn. Có được sự giúp đỡ của quý nhân, mọi khúc mắc đều được hóa giải, do đó, người tuổi Tuất cần phân biệt rõ đâu là quý nhân và đâu là tiểu nhân.

Thứ 3 ngồi trên đống tiền, thứ 4 may mắn tụ hội, 3 con giáp điều dữ đến mấy hoá lành, vượng phát tài lộc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sang thứ 3 và thứ 4, vận may của người tuổi Ngọ sẽ lội ngược dòng một cách bất ngờ. Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi khó khăn trước đó của tuổi Ngọ đều được giải quyết êm đẹp, công việc sẽ trở về đúng guồng quay vốn có và thậm chí hiệu suất làm việc của bản mệnh còn tăng lên.

Không chỉ công việc mà tình hình tài chính của tuổi Ngọ cũng có thay đổi theo hướng tích cực nhờ thần tài chiếu cố. Những người làm công ăn lương nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ mà có thể sẽ kiếm được một khoản tiền thưởng kha khá. Những người làm ăn kinh doanh sẽ kí kết được nhiều hợp đồng mới, việc kinh doanh buôn bán cứ tiền vào hàng ra đều đều.

Thứ 3 ngồi trên đống tiền, thứ 4 may mắn tụ hội, 3 con giáp điều dữ đến mấy hoá lành, vượng phát tài lộc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trọn ngày thứ 4 và thứ 5, TOP con giáp đổi vận trong chớp mắt, quý nhân theo gót nâng đỡ, cuộc sống an nhàn, phú quý sung túc

Trọn ngày thứ 4 và thứ 5, TOP con giáp đổi vận trong chớp mắt, quý nhân theo gót nâng đỡ, cuộc sống an nhàn, phú quý sung túc

Tử vi cho biết, trong ngày thứ 4 và thứ 5, những con giáp này vô cùng may mắn cả tình duyên và tiền bạc.

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