Thứ 3 ngày 9/5 Qúy nhân ngầm trợ lực: 3 con giáp xoay chuyển vận thế, tình tiền thăng hoa, giàu sang lên cao như Rồng

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp, tuổi Dần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp này được cấp trên khen ngợi, trọng dụng và có cơ hội thăng tiến ngay trong tầm tay. Khi gặt hái được thành công, con giáp này không nên vội vàng thỏa mãn và ngừng cố gắng, bởi mọi người xung quanh vẫn luôn tìm cơ hội để vươn lên vượt qua bản mệnh. Nếu bản mệnh giậm chân tại chỗ thì bản mệnh sẽ nhanh chóng bị thụt lùi.

Nếu có ý định đi xa thì bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh thêm phần thuận lợi.

Vận trình công việc của tuổi Mão có nhiều cản trở. Người tuổi này đã bỏ khá nhiều công sức cho công việc nhưng vẫn không nhận được kết quả như mong muốn. Bạn nên xem xét lại cách làm việc của mình và điều chỉnh cho phù hợp.

Vận trình tình duyên có mâu thuẫn. Bạn và người ấy chưa có được sự thấu hiểu cần thiết và còn nhiều quan điểm trái chiều. Người tuổi này có thể chia sẻ thẳng thắn với đối phương về những cảm xúc của bạn vì thật sự đôi khi là họ suy nghĩ đơn giản chứ không vô tâm như bạn nghĩ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn làm các công việc tự do thu về một khoản bộn tiền trong ngày hôm nay, tất cả là nhờ bạn đã hoàn thành tốt theo hợp đồng đã ký kết. Hãy tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác của mình, như vậy thì bạn sẽ tự tạo được cơ hội để phát triển nhanh chóng trong tương lai. Khi bạn đã xây dựng được thương hiệu rồi thì không lo không có khách ghé thăm.

Mộc khắc Thổ, đáng tiếc là mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bản mệnh lại gặp nhiều xáo trộn. Mọi người thường mâu thuẫn, bất đồng ý kiến với nhau. Khoảng cách thế hệ khiến mỗi người có một cách suy nghĩ khác biệt.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm