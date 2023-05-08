Thứ 3 ngày 9/5, các con giáp sau được PHẬT BÀ ĐỘ MỆNH, tận hưởng phước lành, cả đời ăn sung mặc sướng, sống phúc đức được người người kính nể

Tâm linh - Tử vi 08/05/2023 16:35

Tử vi dự báo, vận may của các tuổi này sẽ nở rộ. Họ sẽ gặp quý nhân phù trợ giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp, dễ ăn nên làm ra và thu nhập cao hơn trước.

Tuổi Tý 

Thứ 3 ngày 9/5, các con giáp sau được PHẬT BÀ ĐỘ MỆNH, tận hưởng phước lành, cả đời ăn sung mặc sướng, sống phúc đức được người người kính nể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những con giáp may mắn ngày mai đầu tiên phải kể đến chính là người tuổi Tý. Hai ngày thứ 7 và chủ nhật này là thời điểm bản mệnh có sự nghiệp tỏa sáng rực rỡ.

Có cát khí che chở, con giáp này có thể giải quyết được một số vấn đề khúc mắc tồn tại từ trước đó, hoặc đưa ra giải pháp phù hợp để cùng đội nhóm của mình vượt qua khó khăn hiện tại. Khả năng lãnh đạo của bạn cũng được bộc lộ rõ ràng thông qua đó.

 

Thứ 3 sẽ là ngày năng lực của những chú Chuột được thể hiện mạnh mẽ nhất. Những nỗ lực của con giáp này được cấp trên đánh giá cao và dành nhiều lời khen ngợi, đây là phần thưởng mà bạn cũng muốn nhận từ lâu.

 

Bên cạnh công việc, các mối quan hệ của bạn đều đang tiến triển tốt đẹp, không chỉ quan hệ với các thành viên trong gia đình, với người ấy mà quan hệ với đồng nghiệp cũng rất khả quan. Tinh thần của bạn nhờ vậy thêm phần phơi phới.

 

Tuổi Mùi 

 

Thứ 3 ngày 9/5, các con giáp sau được PHẬT BÀ ĐỘ MỆNH, tận hưởng phước lành, cả đời ăn sung mặc sướng, sống phúc đức được người người kính nể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sách 12 con giáp có nói, người cầm tinh con dê sinh ra đã có bản chất hiền lương, lớn lên thì năng động và kiên nhẫn, có khả năng giải quyết nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống. Họ cũng khôn ngoan, không ngừng học hỏi từ người khác và tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, nên tiến bộ rất nhanh.

Tử vi dự báo, vận may của tuổi Mùi sẽ nở rộ. Họ sẽ gặp quý nhân phù trợ giúp gặt hái thành công trong sự nghiệp, dễ ăn nên làm ra và thu nhập cao hơn trước. Nhìn chung, Mùi sẽ không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất thường được yêu mến bởi tính cách thẳng thắn, nhân hậu và ngay thẳng. Bất kể khi nhận nhiệm vụ gì, bản mệnh sẵn sàng làm tới cùng, không quan tâm tới gian khó.

Nhờ tính cách tốt bụng, người tuổi Tuất được nhiều người kính trọng trong cuộc sống. Họ sống chan hòa và trọng tình cảm, không phụ lòng tin của đối phương.

Trong 1 tập thể, những người tuổi Tuất thường đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân. Vì vậy trong tập thể lúc nào họ cũng là người được tin tưởng, kính nể.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

3 con giáp được Thần Tài “chống lưng”, làm gì cũng phất, may túi 3 gang mang ra mà đựng vàng vào đúng 9h ngày 9/9/2023

3 con giáp được Thần Tài “chống lưng”, làm gì cũng phất, may túi 3 gang mang ra mà đựng vàng vào đúng 9h ngày 9/9/2023

Tử vi dự báo, vận may của 3 tuổi này sẽ nở rộ, không làm người xung quanh phải thất vọng vì quá viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 12 con giap 12 con giap may man Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tôi đang ở cữ thì phát hiện chồng thường xuyên sang nhà cô hàng xóm, lý do khiến tôi sốc

Tâm sự 45 phút trước
Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Sao quốc tế 56 phút trước
Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tôi tá hỏa khi nghe tiếng chồng thở gấp, lần theo định vị đến nghĩa địa rồi phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích tăng cường sức khỏe từ loại rau cải quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 0 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tưởng cưới được vợ hiền, người đàn ông méo mặt khi phát hiện sự thật sau hôn nhân

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 7 ngày tới, 3 con giáp có vận mệnh vàng son, vượng Tài vượng Lộc, công thành danh toại, tiền tiêu không hết

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang