Thứ 3 ngày 4/10/2022, 3 con giáp Cát Lộc đầy nhà, pháo hồng pháo đỏ đưa cuộc đời một bước lên thiên đàng, tiên tiêu mãi không hết

Công việc: Con giáp này làm quá nhiều chuyện có lỗi với đồng nghiệp mà bạn không thể bù đắp lại.

Tình duyên: Thứ 3 ngày 4/10/2022, tuổi Mùi nên chọn lựa những người bạn thật kỹ khi quyết định tâm sự bí mật của mình nhé.

Tài chính: Tài chính trong ngày của tuổi Mùi sẽ ổn hơn thời gian trước.

Con số may mắn: 17, 22

Màu sắc may mắn: Tím, Vàng

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Tý

Giờ tốt: 10h

Thứ 3 ngày 4/10/2022, tuổi Mùi nên chọn lựa những người bạn thật kỹ khi quyết định tâm sự bí mật của mình nhé. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thứ 3 ngày 4/10/2022, về mặt công việc Kiếp Tài thần nhắc nhở bạn cần chú ý cá tính quá mạnh mẽ, khiến cho đôi lúc suy nghĩ của người tuổi Dần trở nên tiêu cực. Tính tình ương bướng, có suy nghĩ riêng nên hay tự cho mình là đúng.

Tài lộc: Mặt tài lộc người tuổi Dần cần thận trọng tính tình hướng nội, tự mình làm chủ. Sự bất khuất không chịu cúi đầu đem tới sự ương bướng cố chấp không cần thiết. Thất Sát khiến mặt giao tiếp về công việc ít đi, đẩy vận tài lộc đi xuống.

Thứ 3 ngày 4/10/2022, về mặt công việc Kiếp Tài thần nhắc nhở bạn cần chú ý cá tính quá mạnh mẽ Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 3 ngày 4/10/2022 đây là khoảng thời gian thích hợp để những người tuổi Mão thoả sức theo đuổi đam mê của mình. Tuy nhiên, con giáp này cũng có thể gặp hoạ từ tính cách ngang ngạnh, cố chấp.

Bạn có thể nhận được lộc ăn uống hay khoản tiền bất ngờ từ người đi xa về.

Bản mệnh tạo được thiện cảm với rất nhiều người xung quanh khi sở hữu một trái tim thiện lương, ấm áp. Nên không có gì bất ngờ nếu như nhận được lời tỏ tình trong hôm nay.

Thứ 3 ngày 4/10/2022 đây là khoảng thời gian thích hợp để những người tuổi Mão thoả sức theo đuổi đam mê của mình. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.