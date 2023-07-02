Thứ 2 gánh vàng gánh bạc, thứ 3 trúng lớn giàu to, 3 con giáp chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc, phú quý vinh hoa

Tâm linh - Tử vi 02/07/2023 08:54

Tử vi chỉ rõ, trong 2 ngày đầu tuần, những con giáp dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Dù cuộc sống có khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn tìm ra cơ hội nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Xem tử vi có nói, trong 2 ngày đầu tuần, con giáp tuổi Mùi sẽ giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng chăm chỉ càng phát tài là phúc phần trời cao đã an bài cho Mùi.

Thứ 2 gánh vàng gánh bạc, thứ 3 trúng lớn giàu to, 3 con giáp chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc, phú quý vinh hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài giỏi và có tham vọng làm giàu nên người tuổi Tý sẽ có vận tài lộc thăng hoa, sớm có địa vị chốn thương trường. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu thì Tý càng giàu sang vô đối.

Bước sang 2 ngày đầu tuần, tuổi Tý muốn khổ cũng chẳng được. Nhờ có quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Từ thời điểm này trở đi, Tý sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc.

Thứ 2 gánh vàng gánh bạc, thứ 3 trúng lớn giàu to, 3 con giáp chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc, phú quý vinh hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Đặc biệt, trong 2 ngày đầu tuần, người tuổi Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

Thứ 2 gánh vàng gánh bạc, thứ 3 trúng lớn giàu to, 3 con giáp chuyển vận đổi đời, an nhàn sung túc, phú quý vinh hoa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước Rằm tháng 5 âm lịch, ĐÓN BÃO TÀI LỘC, 3 con giáp giàu sang vô đối, một bước thành tỷ phú, nhận đại phúc đại hỷ, cuộc sống khởi sắc thăng hoa

Trước Rằm tháng 5 âm lịch, ĐÓN BÃO TÀI LỘC, 3 con giáp giàu sang vô đối, một bước thành tỷ phú, nhận đại phúc đại hỷ, cuộc sống khởi sắc thăng hoa

Dự đoán trước ngày Rằm tháng 5 âm lịch, những con giáp may mắn này vượt qua khó khăn, tài vận khởi sắc, thu nhập tăng lên thấy rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 ngày đầu tuần tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi 12 con giap tử vi ngày 2/7/2023 tử vi tháng 7

TIN MỚI NHẤT

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 1 giờ 22 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 1 giờ 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Cả gia đình vô cùng sợ hãi khi phát hiện con trăn dài 4 mét đang bò trên tủ bếp nhà mình

Video 2 giờ 22 phút trước
Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Chồng dứt áo theo nhân tình sau 10 năm chung sống, vợ tung một vật khiến anh bật khóc hối hận

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Kể từ ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót