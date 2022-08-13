Thứ 2 đầu tuần, ngày 15/8, 3 con giáp không trúng số độc đắc thì cũng gặp quả trời cho, quý nhân hết lòng nâng đỡ

Tâm linh - Tử vi 13/08/2022 21:37

3 con giáp dưới đây vận trình thăng hoa, tài lộc rủng rỉnh.

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn nổi tiếng vì sự chững chạc, mạnh mẽ. Hơn nữa, họ sở hữu tính cách hiền lành, tốt bụng, giỏi thấu hiểu lòng người và biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ vậy mà dù ở đâu, người tuổi Dậu đều dễ dàng nhận được sự quý mến của những người xung quanh.

Theo tử vi cho biết, ngày 15/8, tài lộc của người tuổi Dậu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Tiền tài sẽ đổ về tay họ một cách không kiểm soát, khiến họ phải ngỡ ngàng.

Đường tình duyên của Dậu cũng không quá tệ, có khi còn đón song hỷ lâm môn. Những ai đã có nửa kia có thể chọn cuối năm nay để kết hôn.

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Ngày 15/8, tài lộc của người tuổi Dậu cực kì khởi sắc khi sao Thiên Phủ sẽ tọa thủ cung Sinh Khí của họ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất được nhận xét là tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Đa số con giáp này sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Ngày 15/8, các chú Chó được cát tinh che chở nên sẽ gặp rất nhiều may mắn. Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn này cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Tuất có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

Đối với những người làm kinh doanh, đây là lúc bạn nên tranh thủ nắm bắt mọi thời cơ để có thể “cá kiếm” được khối tài sản to lớn. Ngay cả khi trong thời gian này tuổi Tuất không chủ động đi tìm cơ hội thì tài vận cũng sẽ ghé thăm. Dự kiến cuối năm, cuộc sống tuổi Tuất sẽ được cải thiện rõ rệt, đủ để sống sung túc đến vài năm sau.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong số những con giáp chu đáo, tận tâm, làm việc siêng năng nhất trong 12 con giáp. Người tuổi này không chỉ có năng lực làm việc mà còn nhiệt tình, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Họ thích làm việc thiện, sống rất tình cảm và hay thương người. Người tuổi Tý cũng kiên trì, dũng cảm, không sợ thất bại, không ngại thử thách.

Theo tử vi phương Đông dự báo, trong ngày 15/8, người tuổi Tý sẽ gặp được nhiều may mắn trên đường tài vận. Chính bởi vậy, tài chính của họ trong ngày 15/8 dồi dào bất ngờ, của cải sẽ bất ngờ đổ tới từ nhiều nguồn.

Dưới sự phù trợ của quý nhân, người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ có khởi đầu sáng sủa với công việc phụ bên lề, từ đó gia tăng thêm nữa nguồn thu nhập. Cần lưu ý một điều là người tuổi Tý cần tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng hơn, có thế thì họ mới có thể “va” phải quý nhân và nhận được sự giúp đỡ từ người đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Chỉ từ 3 ngày nữa (14/8 - 16/8), 3 con giáp đón may mắn song hành, tài lộc kề cận, cơ may làm giàu trước mắt, sớm muộn rồi cũng thành đại gia

Chỉ từ 3 ngày nữa (14/8 - 16/8), 3 con giáp đón may mắn song hành, tài lộc kề cận, cơ may làm giàu trước mắt, sớm muộn rồi cũng thành đại gia

Trong vòng 3 ngày tới là khoảng thời điểm 3 con giáp này làm ăn phát tài phát lộc, thu về nhiều thành quả như mong đợi.

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