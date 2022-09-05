Thứ 2 đầu tuần (5/9): 3 con giáp được thần Tài "nhớ mặt", đỏ tình đỏ lộc, chuẩn bị đón hỷ sự liên miên, tài lộc ngập nhà, vận may ngập lối

Trong năm Nhâm Dần năm tương đối tốt đối với tuổi Mão với nhiều "đất" cho họ phát huy những thế mạnh và sở trường của mình, và những ai biết tận dụng điều này thì sẽ có được thành tựu rực rỡ.

Đặc biệt, trong ngày thứ 2 đầu tuần, những người tuổi Mão là 1 trong 2 con giáp có cát tinh chiếu rọi nên cuộc sống của họ cũng trở nên suôn sẻ, hanh thông bất ngờ.

Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian trước khó khăn bộn bề, tuổi Mão đã dần thoát ra cái bóng âm u, bước vào 1 thời kỳ mới với những tin vui liên tiếp.

Với sự xuất hiện của sao Phúc Đức, tuổi Mão được bảo vệ trước những rủi ro, nhất là về mặt sức khỏe. Được quý nhân trợ giúp, công việc của họ dần thu được kết quả tốt. Cứ nỗ lực không ngừng, tuổi Mão nhất định sẽ có đạt được nhiều thành công.

Tuổi Dần

Thứ 2 đầu tuần, người tuổi Dần hứa hẹn vận trình hanh thông phơi phới, Chính Tài và Thứ Tài đều có thu hoạch. Đó không phải là lộc từ trên trời rơi xuống mà là công sức cố gắng suốt 1 năm miệt mài. Sự nghiệp có bước chuyển mình đột phá.

Ảnh minh họa

Thời điểm này dù phải gấp rút hoàn thiện nhiều công việc, dự án, song nếu sắp xếp được thời gian bản mệnh vẫn có thể thử sức với một số hạng mục đầu tư mạo hiểm thu lợi lớn. Nhưng chỉ đầu tư lấy vui thì được, ham hố quá thành ra thất bại. Dần chú ý 1 chút nhé!

Tuổi Sửu

Chăm chỉ, hiền lành lại biết đối nhân xử thế nên Sửu chiếm được cảm tình của rất nhiều người. Họ được quý nhân hỗ trợ, nâng đỡ rất nhiều trong cuộc sống, sự nghiệp đúng như câu đắc nhân tâm. Nhờ vậy, dù không quá thông minh nhưng Sửu vẫn thăng tiến nhanh chóng, kiếm được bộn tiền.

Đặc biệt, thứ 2 đầu tuần, Sửu sẽ được thần tài chiếu cố, ôm về đống tiền. Của nả chất đống, phải mua thêm máy đếm tiền chính là phúc phần Sửu xứng đáng nhận được.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.