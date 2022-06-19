Thứ 2 đầu tuần (20/06/2022): Con giáp nào may mắn trên con đường công danh sự nghiệp?

Tâm linh - Tử vi 19/06/2022 21:00

Thứ 2 đầu tuần, xin chúc mừng các con giáp Sửu, Thân, Tý, Thìn có vận trình suôn sẻ, gặp quý nhân giúp đỡ trong công việc.

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Thứ 2 đầu tuần (20/06/2022): Con giáp nào may mắn trên con đường công danh sự nghiệp? - Ảnh 1
Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không.

Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Tuổi Thân

Tam Hợp giúp cải thiện tâm trạng cho người tuổi Thân. Trong ngày mai, những khó khăn, rắc rối không hề làm bạn chùn bước hay chán nản mà ngược lại, càng khiến bạn cảm thấy quyết tâm và hăng hái hơn bao giờ hết.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hi vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức, bởi thành quả bạn nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi về nhà, bạn cũng thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt.

Tuổi Mão

Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Thứ 2 đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.

Thứ 2 đầu tuần (20/06/2022): Con giáp nào may mắn trên con đường công danh sự nghiệp? - Ảnh 2
Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi.

Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Ngọ

Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình, nhờ đó 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó. Bạn cũng biết đấy, mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó một cách bị động được.

Ngày mai cũng là một ngày khá may mắn trong công việc đối với người tuổi Ngọ, quý bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực của mình hãy tiếp tục phát huy nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần may mắn hơn người, sang đầu tuần lại vớ được 'bát vàng', 3 con giáp này khiến người đời ghen đỏ mắt

Cuối tuần may mắn hơn người, sang đầu tuần lại vớ được 'bát vàng', 3 con giáp này khiến người đời ghen đỏ mắt

Sang đầu tuần mới, 3 con giáp này sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần vung tay là có tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2022 Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 54 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 13 giờ 20 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 54 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 9 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 16 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026