Thứ 2 đầu tuần (20/06/2022): Con giáp nào may mắn trên con đường công danh sự nghiệp?

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Sửu nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh.

Đây chính là nguyên nhân khiến bạn xây dựng được những quan hệ xã giao tốt đẹp.

Tam Hợp giúp cải thiện tâm trạng cho người tuổi Thân. Trong ngày mai, những khó khăn, rắc rối không hề làm bạn chùn bước hay chán nản mà ngược lại, càng khiến bạn cảm thấy quyết tâm và hăng hái hơn bao giờ hết.

Bạn hoàn toàn có thể đặt nhiều hi vọng hơn vào những kế hoạch tương lai của mình, bởi bạn đang nhận được sự đánh giá tích cực đến từ rất nhiều người. Hãy tiếp tục cố gắng hết sức, bởi thành quả bạn nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Đáng mừng hơn, trong chuyện tình cảm bản mệnh có một gia đình rất hòa thuận. Dù công việc có vất vả bao nhiêu thì khi về nhà, bạn cũng thấy hoàn toàn thư giãn, quên đi hết mọi mỏi mệt.

Tuổi Mão



Bạn vốn là người có chí tiến thủ, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, song bạn cần phải mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Trước khi quyết định việc gì, bạn cũng cần thảo luận trước với mọi người nhiều hơn. Thứ 2 đầu tuần, con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ cũng như có những bước tiến mới hơn.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, con giáp này nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi.

Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Nam.

Tuổi Ngọ



Hôm nay chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ tiến triển rất yên bình và ổn định. Bạn tin tưởng nửa kia và luôn có thể chia sẻ mọi suy nghĩ trong lòng mình, nhờ đó 2 người có thể kề vai sát cánh trong mọi chuyện.

Những người còn độc thân cũng dần cởi mở hơn khi giao tiếp với người khác giới. Nếu có thiện cảm với ai, bạn có thể chủ động giữ liên lạc với người đó. Bạn cũng biết đấy, mình không thể cứ mãi chờ đợi ai đó một cách bị động được.

Ngày mai cũng là một ngày khá may mắn trong công việc đối với người tuổi Ngọ, quý bạn được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao về năng lực của mình hãy tiếp tục phát huy nhé!

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.