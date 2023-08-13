Thứ 2 có quà bất ngờ, thứ 3 may mắn gõ cửa, thứ 4 chuyện vui tới tấp, 3 con giáp tiền bạc nhiều khôn xiết, phát lộc phát tài

Tâm linh - Tử vi 13/08/2023 10:25

Tử vi dự đoán, vào 3 ngày đầu tuần, những con giáp này có quà bất ngờ, chuyện vui ùn ùn kéo đến, làm việc gì cũng êm xuôi, thuận lợi.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Dịch Mã cát tinh nên trong 3 ngày đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương. Công việc thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn. Thực Thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ. Tuy tiền bạc không quá dồi dào nhưng Tị hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng. Bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua.

Nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Con giáp này nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc mình chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Thứ 2 có quà bất ngờ, thứ 3 may mắn gõ cửa, thứ 4 chuyện vui tới tấp, 3 con giáp tiền bạc nhiều khôn xiết, phát lộc phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho công việc của con giáp này ngay 3 ngày đầu tuần. Ngọ đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, nhất là với nam giới. Bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, càng bị đè nén càng phát huy được năng lực thực sự. Lộc đổ về khá ổn áp, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, điều này có nghĩa dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt. Tuổi Ngọ hãy xác định lại mục tiêu phía trước của mình, tranh thủ kiếm tiền thì tuần này là thời điểm đẹp nhất.

Về phương diện tình cảm, người độc thân có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ phát triển một cách hài hòa. Nếu chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bản mệnh sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Thứ 2 có quà bất ngờ, thứ 3 may mắn gõ cửa, thứ 4 chuyện vui tới tấp, 3 con giáp tiền bạc nhiều khôn xiết, phát lộc phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 3 ngày đầu tuần là thời điểm mà bản mệnh nhận được nhiều tin vui nhất trong công việc nhờ Chính Quan độ mệnh. Những ai đang chờ đợi tin tức từ thi cử, bầu cử, đòi quyền lợi sẽ được phản hồi sớm, đa phần là phản hồi tích cực, may mắn, người kinh doanh cũng dễ dàng đạt được mức lợi nhuận lớn. Tuổi này cần chăm sóc công việc chính nhiều hơn nếu như muốn tiền bạc phát triển.

Đây là thời điểm cát khí vượng, nguồn thu nhập có dấu hiệu chuyển biến tích cực, tốt cho việc cầu tài, thi cử, con giáp này cần phải nhanh chóng nắm bắt. Vận trình tình cảm của tuổi Thân đạt được những bước tiến đáng ngưỡng mộ. Con giáp này được nhiều người săn đón và cũng luôn mở lòng nên bản mệnh sẽ nhanh chóng kết đôi với một ai đó.

Thứ 2 có quà bất ngờ, thứ 3 may mắn gõ cửa, thứ 4 chuyện vui tới tấp, 3 con giáp tiền bạc nhiều khôn xiết, phát lộc phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Dự đoán tháng 8 sắp đến, 3 con giáp giàu có trong chớp mắt, tiền rơi trúng đầu, đường công danh rộng mở, ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Những con giáp sau đây sẽ có cuộc sống đáng mơ ước, tiền tiêu xài không hết, lộc lá đổ đầy nhà vào tháng 8/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 3 ngày đầu tuần tử vi ngày 13/8/2023 tử vi hôm nay tử vi giữa tháng 8 tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 36 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 42 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" khi nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Trong 20 ngày tới, 3 con giáp Quý Nhân chiếu cố, vận trình sáng rực, cát lộc dồi dào, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người