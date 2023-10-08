Thứ 2, 3 đầu tuần (9/10 - 10/10): Những con giáp hái được lộc trời, làm gì cũng có tiền chảy vào túi, của cải chất đầy nhà

Đây là những con giáp nhận được nhiều may mắn nhất vào thứ 2, 3 đầu tuần.

Tuổi Dần Trời sinh người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có trách nhiệm với quyết định của bản thân và không ngừng nỗ lực, tìm kiếm cơ hội đổi đời. Người tuổi Dần có tham vọng lớn và không muốn mình chịu thua thiệt trước bất cứ ai. Con giáp này luôn muốn mình là người đi tiên phong và khiến người khác phải nể phục, ngưỡng mộ. Đa số những người này đều gặt hái được thành công nhất định trong sự nghiệp và cuộc sống. Tử vi dự đoán, trong thứ 2, 3 đầu tuần, tuổi Dần sẽ có cơ hội lội ngược dòng cả về nhân duyên lẫn tài vận. Đặc biệt, con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, giúp đưa đường chỉ lối, tạo điều kiện giải quyết khó khăn, xây dựng sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền. Nhìn chung, năm 2020 đối với tuổi Dần là khoảng thời gian đáng mong chờ.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Tuổi Sửu là con giáp chăm chỉ cần cù luôn làm việc hết mình nên họ cũng có thể đạt được những điều mình mơ ước nhờ những nỗ lực vượt bậc của bản thân. Trong thứ 2, 3 đầu tuần, con giáp này sẽ có thể tạo dựng được những bước tiến mới cho mình.

Tử vi cho biết rằng, trong công việc, tuổi Sửu nhờ sự chịu thương chịu khó của mình nên luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Hơn nữa, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên tuổi Sửu luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trời sinh những người tuổi Dậu chính là những con người vô cùng cần mẫn chăm chỉ trong công việc và cuộc sống của mình. Chính vì vậy, trong thời gian tới người tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn hạnh phúc khi sao chiếu mệnh gặp nhiều may mắn. Tử vi dự đoán, trong thứ 2, 3 đầu tuần, người tuổi Dậu đường tài lộc của bản mệnh phát triển khá ổn định trong khoảng thời gian này. Bạn có thể nhận được các mối làm ăn đến với bạn một cách nhanh chóng khiến bạn kiếm được nhiều tiền hơn. Những người tuổi Dậu luôn có nguồn năng lượng dồi dào nên con giáp này có thể hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc. Tình hình tài chính tương đối ổn định, khiến cho người tuổi Dậu sẽ có cơ hội tăng lương phát tài. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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