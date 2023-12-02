Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (4/12 - 6/12), 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng

Tâm linh - Tử vi 02/12/2023 09:32

Dưới đây là những con giáp giàu có, tiền đổ về từ nhiều phía, hễ bước ra cửa là có lộc, ai xui thì xui chứ họ vẫn có tiền tiêu xài đều đặn trong 3 ngày đầu tuần.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là một trong những con giáp giàu có, gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc trong 3 ngày đầu tuần. Con giáp không chỉ gom hết may mắn của thiên hạ mà còn thăng quan tiến chức. Có nhiều cơ hội phù hợp với khả năng của bạn nên thuận lợi cho việc kiếm tiền, nhận chức vụ mới.

Ngọ nên nắm bắt thời cơ này để thể hiện kỹ năng và tài giải quyết vấn đề của mình. Những người kinh doanh buôn bán, công việc vô cùng hanh thông, thuận lợi, kiếm được nhiều hợp đồng béo bở. Người làm công ăn lương sớm nhận được nhiều sự yêu thương, trọng dụng của cấp trên.

Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (4/12 - 6/12), 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ai xui thì xui chứ Dần giàu có hơn người, hễ bước ra đường là lộc đổ vào túi trong 3 ngày đầu tuần. Được Thần Tài chiếu mệnh nên công việc của bạn có nhiều biến chuyển tích cực. Ngày trước vô cùng khó khăn, nghèo khổ nhưng bây giờ lại hanh thông, thuận buồm xuôi gió.

Bạn giải quyết được nhiều vấn đề rắc rối nên không còn bị tiểu nhân chơi xấu, hãm hại. Đây cùng là thời điểm để bạn chứng minh bản lĩnh cũng như tài năng của mình. Bởi những điều đó sẽ giúp bạn thăng tiến trên con đường công danh.

Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (4/12 - 6/12), 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người làm ăn buôn bán có nhiều khách hàng tiềm năng. Người làm công ăn lương được tăng lương thưởng. Bạn không còn phải chật vật kiếm từng đồng như trước. Do đó, đúng 3 ngày đầu tuần, vận trình của Hợi sẽ sang trang mới, tốt đẹp hơn.

Hợi từ khi sinh ra đã có quý nhân theo sau hậu thuẫn nên khi gặp khó khăn, bạn cũng không đến mức rơi vào bế tắc. Và những giai đoạn rắc rối đó cũng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là con đường công danh sáng chói, dẫn lối bạn đi đến thành công. Thời điểm này những ước mơ ấp ủ bao lâu nay của bạn cũng thành hiện thực.

Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (4/12 - 6/12), 3 con giáp giàu nhanh như vũ bão, tiền bạc dư dôi, Thần Tài ban của cải, công danh tất thắng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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