Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (10/11 - 12/11), 3 con giáp đào trúng RƯƠNG VÀNG, tiền bạc bội thu, giàu nhất làng, sang nhất xóm, sống trong Phú Quý

Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (10/11 - 12/11), Chính Quan đem lại may mắn cho Tỵ trong việc thi cử, thăng quan tiến chức, học ngoại ngữ hoặc xuất ngoại. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ là có thể gặt hái được thành tựu vượt ra ngoài sự mong đợi khiến nhiều người phải ghen tị.

Nhờ biết cân đo đong đếm nên Tỵ khá rủng rỉnh và ung dung khi có những biến cố tiền bạc ập tới. Chuyện kiếm tiền đối với bạn trong ngày này khá đơn giản, chỉ là bạn có muốn dốc sức hay không mà thôi, hãy cứ bình tĩnh và nỗ lực, trời sẽ không phụ lòng bạn. Hỏa Mộc tương sinh giúp tình duyên của đương số khởi sắc. Cuộc sống này bất kể giàu sang hay khốn khó, người chân thành mới là cao quý nhất, vì thế nên hãy trân trọng những người vẫn còn bên cạnh bạn vào lúc khó khăn này. Con giáp này cũng được người thương an ủi và động viên mỗi khi gặp áp lực.

Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (10/11 - 12/11), Tam Hợp là tín hiệu vui trong chuyện tình cảm của tuổi Sửu, lúc này nửa kia sẽ luôn ủng hộ bạn trong mọi quyết định mà bạn đưa ra. Đã đến lúc bạn dành thêm thời gian chất lượng cho mối quan hệ này và có sự cam kết rõ ràng.

Nhờ có Thực Thần mà tuổi Sửu bình tĩnh hơn, và đây sẽ là thời gian chữa lành và trao quyền cho mối quan hệ của bạn, vì vậy hãy hít thở thật sâu và để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Hãy để quá trình chữa lành diễn ra.



Thổ - Kim tương sinh giúp bản mệnh có được tâm và thân khỏe mạnh trong ngày hôm nay. Bạn cũng rất kiên trì trong việc tập luyện nên tình hình sức khỏe đã có cải thiện đáng kể.

Con giáp tuổi Tuất

Thứ 2, 3, 4 đầu tuần (10/11 - 12/11), tuổi Tuất được dự báo sẽ khởi sắc nhờ có Tam Hợp chống lưng. Bạn có khả năng gặp gỡ và kết nối với những người bạn mới, tạo ra cơ hội cho sự phát triển trong tương lai. Bạn tập trung vào công việc, giỏi suy nghĩ để nâng cao chất lượng. Tinh thần cầu tiến giúp bạn sớm được lãnh đạo trọng dụng.

Các cơ hội hợp tác làm ăn đang trong ngày này rất rộng mở. Đây là thời điểm tốt để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc hợp tác với những đối tác mới mà bạn đã đặt ra kế hoạch cụ thể. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn dễ dàng thu nhiều lợi nhuận.

Trên phương diện tình cảm, con giáp này cảm nhận được sự ấm áp và hỗ trợ từ nửa kia. Điều này giúp bạn cảm thấy an tâm hơn và kiên định với tình cảm của mình. Với người độc thân, dường như bạn không có ý định yêu đương ở thời điểm này nên mọi thứ không có thay đổi nào rõ rệt.

