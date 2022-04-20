THÔNG MINH VỐN SẴN TÌNH TRỜI: Những con giáp sự nghiệp thăng cấp chẳng cần chiêu trò

Người tuổi Dần tích cực, lạc quan, độc lập, ngoan cường, nỗ lực và thích cạnh tranh. Họ không muốn bị người khác thao túng hay điều khiển và luôn có chính kiến riêng của mình. Người tuổi Dần còn là người ngay thẳng, chính trực, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo. Họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của mình để giành lấy cơ hội.

Đối với họ, quá trình cũng quan trọng như kết quả. Nếu không dựa vào năng lực của bản thân để đạt được thành công, chính họ sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Người tuổi Dần ương ngạnh mà đầy tự tin, dù gặp khó khăn trở ngại bao nhiêu, họ cũng sẽ vươn lên, sẵn sàng vượt qua thử thách. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng cứu vãn tình thế một cách xuất sắc. Chính vì vậy, những người tuổi Dần không thích chiêu trò nhưng vẫn có thể "bất khả chiến bại" ở nơi làm việc.

Ngừơi tuổi Ngọ luôn là người nhiệt tình, năng nổ và tâm huyết và đó chính là yếu tố tạo dựng sự nghiệp lớn lao của người tuổi Ngọ. Phong cách làm việc của con giáp này vô cùng phóng khoáng nhưng lại đầy sáng tạo và tinh tế. Họ sẽ không chối bỏ trách nhiệm nếu phạm sai lầm và biết tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người nên được đông đảo bạn bè yêu mến.

Là người ham học hỏi, thích đi du lịch đó đây để mở rộng tầm mắt và tích lũy kinh nghiệm sống đó là một nét trong tính cách của người tuổi Ngọ. Chính điều đó đã “nhào nặn” nên người tuổi Ngọ hiểu biết, đáng tin tưởng và có tố chất để gây dựng sự nghiệp lớn lao.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sinh ra đã có khí chất của bậc đế vương. Họ có tinh thần và thước đo khác hẳn với những người khác, điều này đồng nghĩa với việc họ đặc biệt thích hợp để làm quản lý.



Tuổi Thìn là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, họ đều có thể tự mình làm tốt.

Vì người tuổi Thìn có bản lĩnh của bậc đế vương nên trong thâm tâm, họ rất coi thường những mánh khóe trong công việc, họ có thể dựa vào tài năng và năng lực của mình để đạt được thành công. Nếu bạn bắt họ luồn cúi, đi đường vòng để đạt được thành tựu, điều này tương đương với việc bạn đang xúc phạm họ. Người tuổi Thìn còn là người chu đáo, tinh ý, giao tiếp tốt, thông minh, có trách nhiệm và năng nổ. Dù không giở "trò mèo" thì họ vẫn có thể bứt phá ở nơi làm việc và trở thành nhân vật hàng đầu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!