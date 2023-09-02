Thông báo 3 con giáp được Cát Tinh trợ lực, kiếm tiền siêu dễ trong tuần mới (4/9 - 10/9): Ngồi mát ăn bát vàng, phúc khí đầy nhà, không lo đói nghèo

Tâm linh - Tử vi 02/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị tạm biệt vận xui, tiền bạc rủng rỉnh trong tuần mới (4/9 - 10/9).

Tuổi Ngọ

Tuần mới (4/9 - 10/9), mọi việc tuổi Ngọ làm đều thu về kết quả tốt đẹp. Dù là dự tính về công việc làm ăn hay học hành, tình cảm, bạn hãy cứ dũng cảm thực hiện chớ nên ngần ngại, bởi thành công là điều chắc chắn.

Thời điểm này là lúc thích hợp để bản mệnh lên kế hoạch tương lai hoặc bắt tay vào một kế hoạch mới. Nếu cảm thấy còn điều gì lấn cấn, đừng ngại hỏi ý kiến hay xin lời khuyên từ những người đi trước, chắc chắn đối phương cũng sẽ vui vẻ và nhiệt tình chỉ bảo bạn thôi.

Chuyện tài lộc cũng không có gì đáng lo, bởi bạn đã làm lụng chăm chỉ, phấn đấu làm giàu suốt thời gian qua nên sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng. Với túi tiền rủng rỉnh, bạn có thể chi tiêu mà không cần lo lắng.

Trên phương diện tình cảm, có lẽ trong thời gian qua, bạn đã quá nhanh mà không kịp tận hưởng khoảng thời gian quý báu bên những người thân yêu, hôm nay là ngày thích hợp để bù đắp tình cảm.

Thông báo 3 con giáp được Cát Tinh trợ lực, kiếm tiền siêu dễ trong tuần mới (4/9 - 10/9): Ngồi mát ăn bát vàng, phúc khí đầy nhà, không lo đói nghèo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi cho biết những người tuổi Tỵ nếu đang làm công việc kinh doanh tự nhiên nhận được vận may trời cho. Trong tuần mới (4/9 - 10/9) sẽ có người muốn nhờ bạn cung cấp mặt hàng cho chương trình sự kiện liên hoan của họ và tự nhiên bạn có được một món hời vô cùng lớn.

Tuổi Tỵ có thể yên tâm tích cóp tiền, lấy vốn để mở rộng thêm cơ sở, quảng bá sản phẩm của mình nhé. Đây chính là thời cơ tốt để bạn làm ăn. Nếu bạn muốn thì phải đầu tư. Chỉ khi bạn đầu tư đúng chỗ thì mọi sự mới như ý.

Trong thời điểm này, đường tình duyên thăng hoa, tuổi Tỵ có lẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian này vì có người yêu cưng chiều hết mực, yêu thương bạn trọn vẹn. 

Thông báo 3 con giáp được Cát Tinh trợ lực, kiếm tiền siêu dễ trong tuần mới (4/9 - 10/9): Ngồi mát ăn bát vàng, phúc khí đầy nhà, không lo đói nghèo - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuần mới (4/9 - 10/9), những người tuổi Tuất có tài tinh chiếu mệnh. Họ được Thần Tài chiếu cố nhiều hơn nên nhìn chung phương diện tài lộc có nhiều điều khả quan. Trong công việc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đều có khả năng vượt qua một cách thuận lợi. Khi đó, những giá trị hay thành tựu gặt hái được sẽ ngày một tích lũy, là tiền đề để họ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Các nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất vẫn ổn định và vững chắc. Họ cũng có khả năng nhận được những cơ hội làm ăn mới, kiếm được bộn tiền nhờ các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn phát sinh nhiều khoản chi phí, cầm kiểm soát và có ngân sách tích lũy dài hạn. Nếu sa đà vào tiệc tùng, xã giao mà “vung tay quá trán” thì các kế hoạch tài chính trước đó đều bị xáo trộn.

Giai đoạn này, người tuổi Tuất nên duy trì tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, có thể làm việc độc lập nhưng không nên đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể. Sức mạnh tập thể sẽ giúp bạn có nhiều bước tiến xa hơn. Muốn làm việc lớn chỉ dựa vào sức mình thôi chưa đủ, cần liên kết tập thể để xây dựng đội ngũ vững mạnh​​​​.

Thông báo 3 con giáp được Cát Tinh trợ lực, kiếm tiền siêu dễ trong tuần mới (4/9 - 10/9): Ngồi mát ăn bát vàng, phúc khí đầy nhà, không lo đói nghèo - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tuất ngồi không cũng dính vận xui, Dậu mối quan hệ tình cảm chưa có, Tý gặp họa thị phi trong công việc

Vận hạn 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tuất ngồi không cũng dính vận xui, Dậu mối quan hệ tình cảm chưa có, Tý gặp họa thị phi trong công việc

Tháng 9 này, vận trình của 3 con giáp sau không được may mắn, tài chính cũng có dấu hiệu hao hụt.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 2/9 tu vi ngay 3/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 3 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 3 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy