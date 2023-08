THỜI VÀNG ập đến vào tuần tới (10/7 - 16/7), 3 con giáp liên tiếp gặp may, TÀI KHÍ ngút ngàn, LỘC về tới tấp, vượng phát đủ đường, ví no BẠC TỶ

Ảnh minh họa: Internet

Tuần tới từ 10 - 16/7, bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện, tuổi Ngọ còn được ngôi sao may mắn cao chiếu, vận may liên tục rơi trúng đầu. Trên có thần tài trợ lực, dưới có quý nhân chỉ dẫn, do đó cuộc sống vui vẻ hơn rất nhiều, ngày qua ngày phóng khoáng mà tự tại.