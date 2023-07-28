THỜI VÀNG ập đến đúng hôm nay 28/7, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tiền của đổ về trở tay không kịp

Tâm linh - Tử vi 28/07/2023 07:21

THỜI VÀNG ập đến đúng hôm nay 28/7, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tiền của đổ về trở tay không kịp

Tuổi Mão

Ngày 28/7/2023, Ngày Tam Hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Mão, bản mệnh gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm. Đôi lứa say trong men tình, cả hai ngày càng có sức hút mãnh liệt đối với nhau, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo khiến không ít người phải ghen tị. 

THỜI VÀNG ập đến đúng hôm nay 28/7, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tiền của đổ về trở tay không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vận tình duyên vượng sắc mà con giáp này còn gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp nữa. Tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc để đạt được mục tiêu phía trước khiến cho tuổi này không hề e sợ trước bất cứ khó khăn nào và từng bước đi đến với thành công của mình. 

Theo Lịch vạn niên, ngày 28/7/2023 là ngày Nguyệt kỵ. Có câu “Mồng năm, mười bốn, hai ba; đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn”. Dân gian thường gọi đây là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Bạn nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc phù hợp.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 28/7/2023 hôm nay, công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng. Con giáp này vốn là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp trước mắt.

THỜI VÀNG ập đến đúng hôm nay 28/7, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tiền của đổ về trở tay không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng có dấu hiệu tăng tiến khá rõ. Có thể thấy quyết định đầu tư trước đó của bản mệnh rất sáng suốt và đúng thời cơ nên đã thu về khoản lợi nhuận ngoài sức mong đợi.

Tiếc là tình cảm lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dù là tình yêu đôi lứa hay vợ chồng đều dễ xảy ra bất đồng về quan điểm, tranh cãi diễn ra liên miên. Tâm trạng không tốt, bực tức kéo theo khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề và u ám.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sẽ đối diện một số khó khăn và rắc rối. Dù vậy nhưng bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội để thành công hơn người khác.

THỜI VÀNG ập đến đúng hôm nay 28/7, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tiền của đổ về trở tay không kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có điểm sáng rõ. Con giáp này có được nguồn thu nhập khiến nhiều người mơ ước nhờ làm nhiều việc cùng một lúc trong khoảng thời gian này.

Bản mệnh cần cảnh giác với bạn bè và người thân để tránh sự mất lòng và những rắc rối không đáng có. Nếu không còn sự chia sẻ và cảm thông, có thể là lúc để kết thúc mối quan hệ tình yêu một cách tử tế, không kéo dài và gây tổn thương cho cả hai bên.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi hôm nay 28/7/2023: Thần Tài thiên vị, 3 con giáp no nê LỘC LÁ, thu hoạch tràn bồn tràn bát, ung dung kiếm bội tiền, GIÀU SANG khó ai sánh kịp

Tử vi hôm nay 28/7/2023: Thần Tài thiên vị, 3 con giáp no nê LỘC LÁ, thu hoạch tràn bồn tràn bát, ung dung kiếm bội tiền, GIÀU SANG khó ai sánh kịp

Tinh thần chiến đấu của bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn, vượt lên chính bản thân mình để đạt được mục tiêu đã đề ra và chạm tay đến thành công.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hôm nay tử vi hàng ngày tử vi ngày 28/7/2023

TIN MỚI NHẤT

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Sự cố trước phòng khám thai và hành động gây ngỡ ngàng của gã chồng

Ngoại tình 54 phút trước
Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Sự thật đằng sau khoản tiền bí mật của người chồng và niềm hối tiếc muộn màng của người vợ

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Sự thật về huyết thống mở ra sau lần 3 người con trai đăng ký hiến tủy cứu mẹ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Sự cố bất ngờ từ người vợ bầu khiến gã chồng gạt bỏ hoàn toàn ý định tơ tưởng bên ngoài

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Bí mật đằng sau tờ kết quả xét nghiệm ADN trớ trêu của đứa cháu trai

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Phản ứng của người vợ khi chồng cũ đột ngột gõ cửa xin gặp lại con

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Sự ngỡ ngàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến chồng thích sang nhà hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Chiếc xe ô tô mất kiểm soát và đâm vào dải phân cách, nam bác sĩ tử vong

Video 2 giờ 39 phút trước
Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Quyết định dừng hôn lễ sát ngày cưới để lên đường cùng một người đặc biệt

Tâm sự Eva 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy sau ngày

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'