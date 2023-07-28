THỜI VÀNG ập đến đúng hôm nay 28/7, 3 con giáp may mắn bất ngờ, TÀI VẬN tăng cao, gia nhập HÀO MÔN, tiền của đổ về trở tay không kịp

Ngày 28/7/2023, Ngày Tam Hợp cục xuất hiện trong tử vi hôm nay của tuổi Mão, bản mệnh gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm. Đôi lứa say trong men tình, cả hai ngày càng có sức hút mãnh liệt đối với nhau, tạo nên một cặp đôi hoàn hảo khiến không ít người phải ghen tị.

Theo Lịch vạn niên, ngày 28/7/2023 là ngày Nguyệt kỵ. Có câu “Mồng năm, mười bốn, hai ba; đi chơi còn thiệt, nữa là đi buôn”. Dân gian thường gọi đây là ngày nửa đời, nửa đoạn nên làm gì cũng chỉ giữa chừng, khó đạt được mục tiêu. Bạn nên lưu ý vấn đề này để sắp xếp công việc phù hợp.

Chẳng những vận tình duyên vượng sắc mà con giáp này còn gặt hái được khá nhiều thành công trên con đường công danh sự nghiệp nữa. Tinh thần cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc để đạt được mục tiêu phía trước khiến cho tuổi này không hề e sợ trước bất cứ khó khăn nào và từng bước đi đến với thành công của mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 28/7/2023 hôm nay, công danh của tuổi Sửu rộng mở vô cùng. Con giáp này vốn là người có năng lực lại thêm một chút may mắn nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của con giáp này cũng có dấu hiệu tăng tiến khá rõ. Có thể thấy quyết định đầu tư trước đó của bản mệnh rất sáng suốt và đúng thời cơ nên đã thu về khoản lợi nhuận ngoài sức mong đợi.

Tiếc là tình cảm lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn, dù là tình yêu đôi lứa hay vợ chồng đều dễ xảy ra bất đồng về quan điểm, tranh cãi diễn ra liên miên. Tâm trạng không tốt, bực tức kéo theo khiến không khí giữa hai người trở nên nặng nề và u ám.

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 28/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sẽ đối diện một số khó khăn và rắc rối. Dù vậy nhưng bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội để thành công hơn người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc có điểm sáng rõ. Con giáp này có được nguồn thu nhập khiến nhiều người mơ ước nhờ làm nhiều việc cùng một lúc trong khoảng thời gian này.

Bản mệnh cần cảnh giác với bạn bè và người thân để tránh sự mất lòng và những rắc rối không đáng có. Nếu không còn sự chia sẻ và cảm thông, có thể là lúc để kết thúc mối quan hệ tình yêu một cách tử tế, không kéo dài và gây tổn thương cho cả hai bên.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.