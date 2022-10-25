Thời vận tốt đến vào 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, giải độc đắc định sẵn cho 3 con giáp, tài lộc bung cửa, phú quý an khang

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 16:30

Trong khoảng 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, nếu như tuổi Mão, Sửu, Ngọ có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Tuổi Mão

Trong 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió. Tài vận cũng theo đó mà một mạch tăng cao, phát triển không ngừng. Người tuổi Mão vốn thông minh lại hiểu lòng người, thường có thái độ tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Để có thể hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, họ nỗ lực kiếm tiền, không ngại gian khổ.

Đối với đa số người tuổi Mão, khoảng thời gian này nên nỗ lực hành động, thể hiện triệt để năng lực của mình. Có như thế, tuổi Mão mới có cơ hội gặp được vận may lớn, bắt đầu bước chân và con đường làm giàu thực sự.

Thời vận tốt đến vào 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, giải độc đắc định sẵn cho 3 con giáp, tài lộc bung cửa, phú quý an khang - Ảnh 1
Trong 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, trên có thần tài giúp đỡ, dưới có quý nhân chỉ điểm, sự nghiệp của người tuổi Mão lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu bẩm sinh là người điềm tĩnh, cơ trí. Bình thường, họ có thể nghĩ đến những con đường, những giải pháp mà ít người nghĩ tới, tạo nên hiệu suất công việc cao. Sang 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả.

Cụ thể hơn, nhờ có ngôi sao may mắn chiếu mệnh, không chỉ đường tài vận của tuổi Sửu ngày một hanh thông mà bước chân ra cửa cũng có thể gặp được quý nhân. Sự nghiệp, công danh có bước tiến mạnh mẽ, công việc thuận lợi không gì sánh được, cầu tài có tài, cầu tiền có tiền. Khoảng thời gian này, nếu như tuổi Sửu có thể nắm chặt cơ hội, chắc chắn sẽ trở nên thành công rực rỡ, phú quý chật nhà.

Thời vận tốt đến vào 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, giải độc đắc định sẵn cho 3 con giáp, tài lộc bung cửa, phú quý an khang - Ảnh 2
 Sang 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, tuổi Sửu được ngôi sao may mắn "Thiên uy" chiếu sáng, sự nghiệp không ngừng phất lên, chuyện kinh doanh làm ăn hay đầu tư đều có lời lãi, kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, tuổi Ngọ ăn nên làm ra. Có thể nói, tài vận của tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này như măng mọc sau mưa, rất có triển vọng. Sự nghiệp cũng có quý nhân là bạn bè giúp đỡ, thuận buồm xuôi gió tất cả mọi việc.

Làm ăn kinh doanh thì đã có thần tài làm chỗ dựa, khắp nơi đều là cơ hội phát tài. Chỉ cần người tuổi Ngọ can đảm hành động, dũng cảm phấn đầu, chắc chắn sẽ có hồi báo to lớn, đại tài tiểu tài tất cả đều tới tay. Thời gian này rất quan trọng, bước qua được, sau này tuổi Ngọ xuôi gió xuôi nước, tiền tài không lo.

Thời vận tốt đến vào 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, giải độc đắc định sẵn cho 3 con giáp, tài lộc bung cửa, phú quý an khang - Ảnh 3
Trong 4 ngày đầu tháng 10 âm lịch, quý nhân phù trợ, thần tài ưu ái, tuổi Ngọ ăn nên làm ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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