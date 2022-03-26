Thời vận lên cao, từ 27/3 đến 31/3, 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự hanh thông

Tâm linh - Tử vi 26/03/2022 17:45

Trong thời gian này, những con giáp này sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý là người thông minh, tài giỏi và luôn độc lập trong cuộc sống để tự tạo phú quý cho riêng mình. Nhiều người ngưỡng mộ tuổi Tý bởi họ có cái nhìn xa trông rộng, khôn bao giờ để cuộc sống rơi vào hoàn cảnh bế tắc. 

Tử vi học có nói, dù thời gian qua có khá nhiều thử thách và sóng gió với tuổi Tý tuy nhiên bước vào thời gian từ 27/3 đến 31/3, con giáp này sẽ được bù đắp lại tất cả. Đặc biệt, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của tuổi Tý có những bước chuyển biến tích cực, không thành Rồng cũng thành Phượng, có người còn đổi nhà đổi xe.

Thời vận lên cao, từ 27/3 đến 31/3, 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 1
Từ 27/3 đến 31/3, con giáp tuổi Tý sẽ được bù đắp lại tất cả - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn có trách nhiệm với bản thân và luôn có những quyết định sáng suốt khi làm việc gì. Con giáp này luôn cố gắng xây dựng mọi thứ bình yên và sung túc, tuy có lúc gặp phải khó khăn trắc trở nhưng họ đã sớm vượt qua nhờ tinh thần lạc quan. 

Tử vi học có nói, từ 27/3 đến 31/3, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi vận tích cực trong cuộc sống. Đây là giai đoạn thích hợp để tuổi Ngọ có cơ hội gặp gỡ quý nhân và chính những người này có khả năng giúp họ phát triển sự nghiệp thu hút tài vận, làm giàu chỉ sau một đêm, xây dựng cuộc sống sung túc.

Thời vận lên cao, từ 27/3 đến 31/3, 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 2
Từ 27/3 đến 31/3, tuổi Ngọ sẽ có cơ hội đổi vận tích cực trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Tuổi Tuất

Đa số người tuổi Tuất đều không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng họ có khả năng tự vươn lên bằng chính năng lực của mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người tuổi Tuất sẽ ngày càng thăng hoa, tình tiền đủ đầy.

Tử vi học có nói, trong thời gian này, những kế hoạch dự định trước đó của tuổi Tuất tưởng chừng như không thể thực hiện thì bất ngờ được vận hành trơn tru. Con giáp này sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt, giúp họ phát triển trong sự nghiệp, kéo theo tài vận dồi dào, gầy dựng được sự nghiệp vững vàng.

Thời vận lên cao, từ 27/3 đến 31/3, 3 con giáp cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, vạn sự hanh thông - Ảnh 3
Những kế hoạch dự định trước đó của tuổi Tuất tưởng chừng như không thể thực hiện thì bất ngờ được vận hành trơn tru - Ảnh: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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