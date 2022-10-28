Thời vận đã đến, 2 ngày tới (29-30/10) 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, đổi vận giàu sang, ôm trọn lộc trời, êm ấm no nê

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 07:40

3 con giáp có khả năng trúng số độc đắc trong 2 ngày tới, phủ đầy may mắn, có số đổi đời, một phút thăng hoa, trúng số liên tục, giàu có sang trang.

Tuổi Tuất

Thời vận đã đến, 2 ngày tới (29-30/10) 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, đổi vận giàu sang, ôm trọn lộc trời, êm ấm no nê - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Những người tuổi Tuất đặc biệt là Nhâm Tuất (1982) sẽ gặp nhiều may mắn từ cuối tháng 10, nhất là trong 2 ngày tới (29-30/10). Họ nhận được nhiều sự giúp đỡ, thời cơ và tài lộc đến,  ăn nên làm ra.

Tuy nhiên, một số người tuổi Tuất không may mắn do ảnh hưởng của Hỏa tinh và Thất sát khiến cho tài lộc, sức khỏe có chút kém cỏi. Từ giờ đến cuối năm, được sao may mắn chiếu mệnh là Quý nhân, vận trình tài lộc được cải thiện, may mắn đã đến. Mọi việc tốt lành đến, nếu nắm bắt cơ hội này, bạn sẽ có tiền bạc, quyền lực và tình yêu, cuộc sống như được tiếp thêm sinh khí mới.

Bạn hãy chú ý để không bị cảm, đồng thời điều chỉnh thói quen làm việc và nghỉ ngơi để giữ sức khỏe.

Tuổi Dần

Thời vận đã đến, 2 ngày tới (29-30/10) 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, đổi vận giàu sang, ôm trọn lộc trời, êm ấm no nê - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 2 ngày tới (29-30/10), những người tuổi Dần sẽ gặp được điềm lành, mọi khó khăn đều được giải quyết, muốn làm gì cũng có quý nhân bên cạnh hỗ trợ, cuộc sống của con giáp này sẽ có những bước phát triển vượt bậc.

Đặc biệt, trong sự nghiệp sắp tới sẽ có mục tiêu vững vàng, vì vậy mà tuổi Dần sẽ tự tin hơn.

Từ 2 ngày tới (29-30/10), tuổi Dần có thể nhận được sự giúp đỡ từ người khác và thích hợp để phát huy khả năng và ưu điểm vốn có, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cuối năm nay không sợ nghèo khó.

Mặc dù năm nay là năm tuổi, nhưng chỉ cần tuổi Dần vững tâm thì việc gì cũng có thể vượt qua được.

Tuổi Sửu

Thời vận đã đến, 2 ngày tới (29-30/10) 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, đổi vận giàu sang, ôm trọn lộc trời, êm ấm no nê - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời kì cuối tháng 10, đặc biệt là trong 2 ngày tới (29-30/10) rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như ko gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều trơn tuột thành công.

Mọi vấn đề uẩn khúc trước đây đều được hóa giải hết. Đặc thù con giáp này còn sở hữu thời cơ trúng số với giải thưởng ko nhỏ. Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời kì qua, họ đã ko ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc thù, 2 ngày tới (29-30/10) tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, thời cơ vô tiền khoáng hậu sẽ tự tìm tới họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thời kì cuối tháng cũng vô cùng hanh thông, tình cảm lứa đôi thăng hoa, hạnh phúc và rất viên mãn. Tình cảm dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tài phú lại tràn trề nên con giáp sở hữu thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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