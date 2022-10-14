Thời tới thời tới, 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h trưa nay (14/10), Thần Tài chọn mặt gửi vàng, hồng phát tề thiên, hút cạn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 14/10/2022 03:20

Trúng số độc đắc sau 11h trưa nay (14/10), 3 con giáp may mắn gặp niềm vui tài lộc, vận trình phát đạt, tiền tài bao vây. Bản mệnh làm đâu thắng đó, cuộc sống giàu sang phú quý.

Tuổi Tuất

Tử vi con giáp cho thấy, bước qua 11h trưa nay (14/10), người tuổi Tuất sự nghiệp phát đạt, làm một ăn mười. Nhờ những mối quan hệ trước đó, con giáp thành công ký kết được nhiều hợp đồng lớn, mang lại nhiều lợi lộc cho công việc kinh doanh. 

Sự nghiệp hanh thông, tuổi Tuất nên chủ động đưa ra các kế hoạch phát triển trong từng thời điểm. Nếu biết cách lèo lái, con giáp sẽ phất lên đại gia sớm thôi. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Thời tới thời tới, 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h trưa nay (14/10), Thần Tài chọn mặt gửi vàng, hồng phát tề thiên, hút cạn tài lộc - Ảnh 1
Tử vi con giáp cho thấy, bước qua 11h trưa nay (14/10), người tuổi Tuất sự nghiệp phát đạt, làm một ăn mười - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dự đoán sau 11h trưa nay (14/10), người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, không ngừng làm việc, cống hiến hết mình. Con giáp giành được sự tín nhiệm của cấp trên nên được cất nhắc lên vị trí mới, tha hồ thể hiện tài năng. 

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn tranh thủ kiếm thêm thu nhập từ những lĩnh vực khác. Tuổi Hợi lanh lợi, biết nắm bắt tình hình nên dễ dàng phát triển, tích góp tiền bạc, tạo dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Chuyện tiền bạc từ thời điểm này không còn là nỗi lo của những người tuổi Hợi.

Thời tới thời tới, 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h trưa nay (14/10), Thần Tài chọn mặt gửi vàng, hồng phát tề thiên, hút cạn tài lộc - Ảnh 2
Dự đoán sau 11h trưa nay (14/10), người tuổi Hợi tràn đầy năng lượng, không ngừng làm việc, cống hiến hết mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Dự đoán, sau 11h trưa nay (14/10), người tuổi Thân công danh xán lạn, vận trình vẻ vang. Công việc của người tuổi Thân đang đi vào quỹ đạo và có sự tiến triển khá thuận lợi. Những dự án đầu tư bị cho là “chết ỉu” thời gian trước bỗng chốc sinh lời, mang đến tiền của cực khủng. 

Cũng nhờ vậy mà uy tín của Thân được củng cố. Tuổi Thân có tướng giàu ở tuổi trung niên nên nếu biết làm ăn sẽ nhanh chóng thành triệu phú. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên kể từ thời gian này, Thân sẽ phú quý an nhàn.

Thời tới thời tới, 3 con giáp trúng số độc đắc sau 11h trưa nay (14/10), Thần Tài chọn mặt gửi vàng, hồng phát tề thiên, hút cạn tài lộc - Ảnh 3
Dự đoán, sau 11h trưa nay (14/10), người tuổi Thân công danh xán lạn, vận trình vẻ vang - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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