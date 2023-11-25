Thời tới sao cản nổi, 3 con giáp được Thần Tài hộ mệnh trong 3 ngày cuối tháng 11: Vận trình tươi sáng, xây dựng cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 18:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tiền nhiều không đếm hết, làm đâu thắng đó trong 3 ngày cuối tháng 11.

Tuổi Tuất

Đây là con giáp được trời ban cho số mệnh giàu có, phú quý. Nhờ có tính cách độc lập, tự chủ nên người tuổi Tuất luôn biết rõ mình đang làm gì và rất cẩn trọng với mọi thứ.

Đa số tuổi Tuất đều là những người thông minh, biết sử dụng trí tuệ để tạo ra của cải, vật chất khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong 3 ngày cuối tháng 11, con giáp này sẽ gặp được cơ hội tuyệt vời.

Nếu biết nắm bắt, cuộc sống của tuổi Tuất thật sự bước sang một trang mới, giàu có và thịnh vượng không ai sánh bằng. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh thì từ giờ đến cuối  tháng chính là lúc để bạn phát huy hết trí tuệ của mình.

Do vậy, tuổi Tuất có thể làm giàu và tạo dựng cho bản thân một cuộc sống viên mãn, sung túc trong 3 ngày cuối tháng 11.

Thời tới sao cản nổi, 3 con giáp được Thần Tài hộ mệnh trong 3 ngày cuối tháng 11: Vận trình tươi sáng, xây dựng cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này có thể sẽ đón một khoảng thời gian khó khăn. Trở ngại ban đầu yêu cầu họ phải cẩn thận ứng phó, tránh gây ra ảnh hưởng tồi tệ. Sau đó, được cát tinh nâng đỡ nên hộ sẽ lần lượt vượt qua áp lực công việc bận rộn,  mở ra nhiều cơ hội  chứng tỏ được năng lực của mình và đạt được sự thăng tiến nhất định trong 3 ngày cuối tháng 11.

Đây là thời điểm rất tốt để họ nâng cao các kỹ năng cá nhân, gia tăng giá trị con người và giành được những đánh giá, công nhận tốt từ cấp trên. Chỉ cần tính toán kế hoạch ổn thỏa trước khi làm, không nóng vội bộp chộp thì con đường thăng tiến vẫn luôn rộng mở để chào đón họ.

Chính Tài thời điểm này bình ổn vững vàng, cộng thêm dấu hiệu Thứ Tài có chút khởi sắc nên người tuổi Thân có thể trông đợi vào việc thu lời từ công việc kinh doanh, buôn bán hay đầu tư. Dục tốc bất đạt, hãy giữ tâm lý ổn trọng, bình tĩnh chứ không nóng vội với tâm lý giàu nhanh.

Thời tới sao cản nổi, 3 con giáp được Thần Tài hộ mệnh trong 3 ngày cuối tháng 11: Vận trình tươi sáng, xây dựng cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Không hề nói quá khi tuổi Dần sẽ là con giáp 'đại gia' nhất trong 3 ngày cuối tháng 11. Sở dĩ nói như vậy là bởi những người cầm tinh con hổ sẽ có hàng loạt những cơ hội thu được rất nhiều tiền trong tháng này.

Bạn bè sẽ giới thiệu cho bạn hàng loạt các dự án 'hot' và sinh lời nhanh, đồng thời nhờ mối quan hệ sẵn có, rất nhiều đối tác sẽ chào mời bạn tham gia đầu tư với những lời đề nghị rất hấp dẫn. Hầu bao của tuổi Dần luôn trong tình trạng 'quá tải' bởi các khoản thu nhập sẽ liên tục làm túi tiền của bạn dày lên trông thấy trong 3 ngày cuối tháng 11. Hãy tận hưởng những ngày này theo cách mà bạn muốn nhất nhé, bạn không phải bận tâm bất cứ điều gì về tiền bạc trong thời gian này đâu.

Thời tới sao cản nổi, 3 con giáp được Thần Tài hộ mệnh trong 3 ngày cuối tháng 11: Vận trình tươi sáng, xây dựng cơ đồ lẫy lừng, một tay quơ tiền một tay ôm vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thời tới sao cản nổi đúng 7 giờ 7 phút sáng ngày 25/11: Quan Âm độ trì 3 con giáp đại cát đại lộc, đi đâu cùng có tổ tiên phù trợ, tiền bạc rủng rỉnh

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