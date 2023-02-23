Thời tới rồi, trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong 3 ngày may mắn (23, 24, 25/2), 3 con giáp phúc lộc phủ kín nhà, may mắn thăng hoa, tiền tài vượng sắc.

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 19:40

Tử vi dự báo có tin vui lớn với 3 con giáp này trong 3 ngày (23, 24, 25/2), cơ hội đổi đời đang dần đến với bản mệnh.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách thường nhẹ nhàng, suy nghĩ tinh tế, hơn nữa còn thành thật với mọi người, tuyệt đối không vòng vo. Từ trước đến nay họ không phải là người làm việc hấp tấp mà ngăn nắp, trật tự. 

Thời tới rồi, trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong 3 ngày may mắn (23, 24, 25/2), 3 con giáp phúc lộc phủ kín nhà, may mắn thăng hoa, tiền tài vượng sắc. - Ảnh 1

Chính những phẩm chất tuyệt vời này khiến tuổi Mão luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ mọi người. Cả một đời họ sẽ nhận được sự che chở từ bề trên, sống một cuộc sống tốt lành, tài vận hanh thông, phú quý giàu sang.

Tuổi Mùi

Vào trong 3 ngày (23, 24, 25/2), vận may của Mùi sẽ vô cùng tăng vọt, ăn nên làm ra, thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt, với những người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, quý nhân dắt tay nên các thương vụ lớn đều xuôi chèo mát máy. Với những người tuổi Mùi còn làm công ăn lương thì có nhiều may mắn, tinh thần thoải mái, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời tới rồi, trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong 3 ngày may mắn (23, 24, 25/2), 3 con giáp phúc lộc phủ kín nhà, may mắn thăng hoa, tiền tài vượng sắc. - Ảnh 2

Đây chính là thời điểm tuổi Mùi bản mệnh lấy được lòng tin từ cấp trên và nể trọng từ đồng nghiệp. Nếu tuổi Mùi biết tập trung đầu từ làm ăn vào thời điểm này thì chắc chắn sẽ có một năm viên mãn, thành công.

Tuổi Thìn

Trong 3 ngày (23, 24, 25/2), vận mệnh người tuổi Thìn bắt đầu có nhiều khởi sắc. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, đây là thời điểm để người tuổi Thìn đón thêm vận may tài lộc và có nhiều chuyển biến tốt trong sự nghiệp.

Thời tới rồi, trúng số độc đắc liên tiếp 3 lần trong 3 ngày may mắn (23, 24, 25/2), 3 con giáp phúc lộc phủ kín nhà, may mắn thăng hoa, tiền tài vượng sắc. - Ảnh 3

Vốn là người thông minh, khôn khéo, bản mệnh này rất biết cách ứng xử và rất linh hoạt trong nhiều trường hợp cả trong công việc lẫn cuộc sống. Nhờ đó, công việc của họ cũng thuận lợi hơn, được cấp trên đánh giá cao. Nếu biết cách nắm bắt cơ hội, sự nghiệp của người tuổi Thìn có thể lên như diều gặp gió trong tháng này.

Vào 3 ngày (23, 24, 25/2), quý nhân cũng sẽ xuất hiện giúp con giáp này giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Sự nghiệp hanh thông, tài vận của người tuổi Thìn cũng dồi dào hơn. Những khoản tiền không ngờ tới sẽ xuất hiện mang đến mối lời bất ngờ cho tuổi Thìn. Càng chăm chỉ và tích cực phát triển bản thân thì tương lai người tuổi này càng rộng mở, thu hoạch càng lớn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Định mệnh an bài: 3 tuổi không trúng số cũng phát tài, tháng 3 ăn no nê lộc Trời, tháng 4 trúng số độc đắc xây đời vinh hoa

Định mệnh an bài: 3 tuổi không trúng số cũng phát tài, tháng 3 ăn no nê lộc Trời, tháng 4 trúng số độc đắc xây đời vinh hoa

3 con giáp này vốn chăm chỉ lại sống đức độ nên Trời thương cho mệnh sung túc, tháng 3 và tháng 4 năm nay dễ đời đời giàu sang.

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