Thời tới không cản nổi: 17 ngày tới vận may gõ cửa nhà, 3 con giáp đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, tình tiền khởi sắc rực rỡ, không thành rồng cũng thành phượng

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Trong khoảng thời gian 17 ngày tới, nhiều khả năng con đường sự nghiệp của tuổi Thân sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn với nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Đây chính là thời điểm để con giáp thành công này đạt được một vị trí cao hơn trong sự nghiệp, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ trước đó của mình, khiến nhiều người xung quanh phải thán phục.

Tuổi Sửu là 1 trong những con giáp thành công nhất 17 ngày tới , tuy rằng mọi việc không tiến triển thuận lợi ngay từ đầu năm.





Có thể thấy rằng khoảng thời gian vừa qua, bản mệnh đã phải khá vất vả, phải ngược xuôi lo công việc, dù đôi khi có được quý nhân tương trợ nhưng chủ yếu vẫn phải tự lực cánh sinh.

Ảnh minh họa: Internet



Và tất nhiên, công lao của bạn rồi sẽ được trả giá xứng đáng, khi kể từ tháng 4 trở đi, bạn gặp được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.



Các mối quan hệ xã giao được mở rộng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều người đồng nghiệp có cùng chí hướng. Đôi bên có thể hợp tác với nhau vô cùng ăn ý, khiến những công việc tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng.

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người. Bù lại, tuổi Dần là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

17 ngày tới trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm