Thời tới không cản nổi: 17 ngày tới vận may gõ cửa nhà, 3 con giáp đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, tình tiền khởi sắc rực rỡ, không thành rồng cũng thành phượng

Tâm linh - Tử vi 14/06/2022 22:30

3 con giáp tha hồ ăn sung mặc sướng, tiền bạc đều chạm đỉnh, vượng sắc hơn mong đợi.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là những người thông minh, tài giỏi và đặc biệt có chí cầu tiến. So với những con giáp khác, tuổi Thân là những người dễ dàng xông pha và không ngại đối mặt với gian nan, trắc trở. Không những vậy họ còn có đầu óc nhạy bén nên chỉ cần được gia đình hướng nghiệp chắc chắn họ sẽ tạo dựng được cơ ngơi vững chắc ổn định.

Trong khoảng thời gian 17 ngày tới, nhiều khả năng con đường sự nghiệp của tuổi Thân sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn với nhiều cơ hội mở ra trước mắt. Đây chính là thời điểm để con giáp thành công này đạt được một vị trí cao hơn trong sự nghiệp, hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ trước đó của mình, khiến nhiều người xung quanh phải thán phục.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là 1 trong những con giáp thành công nhất 17 ngày tới , tuy rằng mọi việc không tiến triển thuận lợi ngay từ đầu năm.

 

Có thể thấy rằng khoảng thời gian vừa qua, bản mệnh đã phải khá vất vả, phải ngược xuôi lo công việc, dù đôi khi có được quý nhân tương trợ nhưng chủ yếu vẫn phải tự lực cánh sinh.

 

Thời tới không cản nổi: 17 ngày tới vận may gõ cửa nhà, 3 con giáp đi đâu cũng có quý nhân giúp đỡ, tình tiền khởi sắc rực rỡ, không thành rồng cũng thành phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet


Và tất nhiên, công lao của bạn rồi sẽ được trả giá xứng đáng, khi kể từ tháng 4 trở đi, bạn gặp được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.

Các mối quan hệ xã giao được mở rộng giúp bạn được tiếp xúc với nhiều người đồng nghiệp có cùng chí hướng. Đôi bên có thể hợp tác với nhau vô cùng ăn ý, khiến những công việc tưởng chừng khó khăn cũng được giải quyết nhanh chóng.

 

Tuổi Dần

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người. Bù lại, tuổi Dần là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

17 ngày tới trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 1 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 18 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 8 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 15 giờ 33 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 8 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 8 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10