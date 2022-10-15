Thời tới gần bên trong 9 ngày tới (16/10 - 24/10), 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho

Tâm linh - Tử vi 15/10/2022 20:38

Chỉ trong 9 ngày tới, những con giáp này sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Tuổi Dần

Chỉ trong 9 ngày tới, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Những người cầm tinh con Hổ đều là người biết quản lý tiền bạc chặt chẽ nên đã có được một khoản tiết kiệm kha khá. Đặc biệt, tuổi Dần sẽ có cơ hội kiếm thêm nhiều tiền bạc ngoài lương, cuộc sống lên như diều gặp gió.

Những ai còn làm công ăn lương vốn là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ nên khoản tiền tiết kiệm cũng đủ thực hiện những dự định đã ấp ủ lâu. Với những người tuổi Dần đang làm ăn kinh doanh có cơ hội phát tài phát lộc trong thời gian này. Bạn hãy tạo uy tín trong công việc thì cũng là lúc nhiều đối tác làm ăn muốn hợp tác khiến bạn đạt được mọi ước mơ.

Thời tới gần bên trong 9 ngày tới (16/10 - 24/10), 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho - Ảnh 1
Chỉ trong 9 ngày tới, những người tuổi Dần sẽ có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bước sang 9 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực. Con giáp này không phải đối mặt với những vấn đề quá to lớn mà chỉ cần tự tin vào khả năng của bản thân là có thể giải quyết mọi chuyện.

Từ thời điểm này, tuổi Tuất cũng cần cân nhắc trước các quyết định đầu tư, không nên tiêu tiền bừa bãi. Chuyện tình cảm của con giáp này tương đối ổn định, không có nhiều biến động. Các cặp đôi thường xuyên chia sẻ, tâm sự với nhau và không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc.

Thời tới gần bên trong 9 ngày tới (16/10 - 24/10), 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho - Ảnh 2
Bước sang 9 ngày tới, sự nghiệp của tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sang 9 ngày tiếp theo là thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh còn Dê nếu họ có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán. Từ thời điểm này, những người tuổi Mùi sẽ có một tương lai vô cùng tươi sáng và có thời cơ thu hút về nhiều tài lộc tiền bạc.

Đặc biệt trong các mối quan hệ ngoại giao của người tuổi Mùi sẽ được mở rộng, phát huy tốt vai trò giúp thúc đẩy công việc kinh doanh làm ăn được nhiều may mắn. Thêm vào đó, tuổi Mùi lại được quý nhân giúp đỡ nên dù gặp khó khăn gì thì cuối cùng cũng có thể vượt qua.

Thời tới gần bên trong 9 ngày tới (16/10 - 24/10), 3 con giáp nhặt tiền rơi trước cửa nhà, thu nhập tăng nhanh bất ngờ, vàng bạc đầy kho - Ảnh 3
Sang 9 ngày tiếp theo là thời gian cực kỳ may mắn đối với những người ai cầm tinh còn Dê nếu họ có mong muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh buôn bán - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi

Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi

Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trước ngày 20/10, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 9 ngày tới tử vi hôm nay Dự đoán tử vi ngày mai 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 5 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 5 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 5 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 4 giờ 5 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người