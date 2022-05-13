Thời tới cản không nổi: 3 con giáp làm đâu thắng đó, cuối năm mua nhà tậu xe, tiền nhiều vô kể

Tử vi cho biết rằng cuộc sống của 3 con giáp này sẽ có những chuyển biến tích cực, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Thân

Hoạt ngôn, khéo léo trong giao tiếp nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp quanh mình. Dám nghĩ dám làm, không quản gian truân nên Thân chắc chắn sẽ có tiền ồ ạt chảy vào nhà khiến ai cũng hờn.

Cuối năm nay, nhờ thần tài chấm số đỏ Thân sẽ nằm trên đống vàng, tiền chật chất nhà cũng không hết. Đặc biệt, Thân còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Cuối năm nay, nhờ thần tài chấm số đỏ Thân sẽ nằm trên đống vàng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp này sẽ có một cuộc thay đổi ngoạn mục trong cuối năm nay. Tháng trước vận mệnh tài chính của bạn không được tốt thì tháng này lại là một cuộc lột xác vô cùng đáng nể. Bạn sẽ tìm kiếm được hàng loạt các cơ may kiếm tiền lớn, mang lại cho bản thân một cuộc sống sung túc và dư giả hơn rất nhiều. Không những thế bạn còn nhận được những khoản tiền từ gia đình và người thân, tuy không lớn nhưng cũng đủ để khiến bạn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vô ngần trong tháng này.

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỷ trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Cuối năm Nhâm Dần 2022, tài bạch cung xuất hiện cát tinh “văn xương” nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, thì không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

Không chỉ thành công rực rỡ trong công việc mà còn rủng rỉnh, giàu có về tiền bạc, có thể nhanh chóng tậu nhà tậu xe. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thoi-toi-can-khong-noi-3-con-giap-lam-dau-thang-do-cuoi-nam-mua-nha-tau-xe-tien-nhieu-vo-ke-467647.html