Thời tới cản không kịp: vừa qua đầu tháng 2 âm lịch, Thần Tài mang lộc đến tận cửa, 3 con giáp làm ăn thăng hoa, tiền tài như ý, hỷ tín vây quanh

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 00:50

Vào đầu tháng 2 âm lịch, những con giáp này tài lộc tăng tiến rõ rệt, làm gì cũng gặp may mắn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có nguồn thu khá dồi dào, đặc biệt khiến cho tài vận của họ trở nên ổn định hơn trước rất nhiều. Con giáp này đã biết cách kiểm soát nguồn tài chính của mình chứ không dễ dàng để tiền bạc thất thoát như trước nữa.

Những chú Gà sẽ có những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo hơn, đẩy mạnh sự phát triển của chính mình trong công việc. Nhất là những ai làm kinh doanh sẽ thấy được bước chuyển mình mạnh mẽ này.

Thời tới cản không kịp: vừa qua đầu tháng 2 âm lịch, Thần Tài mang lộc đến tận cửa, 3 con giáp làm ăn thăng hoa, tiền tài như ý, hỷ tín vây quanh - Ảnh 1

Sau những tháng ngày khó khăn vất vả, bạn sẽ hiểu rằng những cố gắng của mình không bao giờ là vô ích. 

Tuổi Thìn

Vào đầu tháng 2 âm lịch, những người cầm tinh con Rồng có tài chính ổn định và đang trên đà tăng tiến. Đặc biệt, tuổi Dậu trong tháng càng phải đi xa thì càng có được thêm nhiều tài lộc.

Thời tới cản không kịp: vừa qua đầu tháng 2 âm lịch, Thần Tài mang lộc đến tận cửa, 3 con giáp làm ăn thăng hoa, tiền tài như ý, hỷ tín vây quanh - Ảnh 2

Dù bản mệnh làm công ăn lương hay tự làm chủ thì cũng đều có tiền bạc về tay. Tử vi tháng đầu tháng 2 âm lịch tiết lộ rằng người làm công ăn lương tiền bạc rủng rỉnh hơn hẳn, có thể do bạn được tăng lương tăng thưởng, cũng có thể thu nhập đến thêm từ nghề tay trái. Nói chung là không lúc nào thiếu tiền, chỉ sợ không biết cách tiêu tiền mà thôi.

Người làm kinh doanh nên chú ý sức khỏe, trong tháng bận rộn làm ăn, lợi nhuận thu về tăng gấp bội nhưng công sức bỏ ra cũng không ít, đừng để mình bị ốm vào lúc làm ăn đang vào cầu.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi nổi tiếng khôn khéo, nhanh nhẹn và biết cách đối nhân xử thế. Dù sinh ra trong cảnh giàu sang hay nghèo hèn, con giáp này luôn tự lực cánh sinh, nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, lại được nhiều người yêu thương giúp đỡ nên dễ dàng đối phó với mọi biến cố, gian khó xảy đến trong đời mình. Càng về hậu vận, Mùi càng giàu sang hưng thịnh.

Thời tới cản không kịp: vừa qua đầu tháng 2 âm lịch, Thần Tài mang lộc đến tận cửa, 3 con giáp làm ăn thăng hoa, tiền tài như ý, hỷ tín vây quanh - Ảnh 3

Vào đầu tháng 2 âm lịch có nhiều điều tốt đẹp của tuổi Mùi. Nhất là thời gian 10 ngày tới, có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà, sự nghiệp của con giáp này càng thăng tiến, tiền bạc ập đến. Rất nhiều cơ hội được mở ra mang lại cho con giáp này các khoản thu lớn, từ đây một bước đổi đời.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Vào 3 ngày cuối tháng 1 âm lịch, 3 tuổi đón lộc huy hoàng, làm ăn bứt phá, gom bạc gom vàng, giàu có ngây ngất

Vào 3 ngày cuối tháng 1 âm lịch, 3 tuổi đón lộc huy hoàng, làm ăn bứt phá, gom bạc gom vàng, giàu có ngây ngất

Vào 3 ngày cuối tháng 1 âm lịch, 3 con giáp này may mắn vô cùng, làm gì cũng dễ dàng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp 3 con giáp tử vi hàng ngày tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi đầu tháng 2 âm lịch tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 31 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đời sống 1 giờ 9 phút trước
3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà