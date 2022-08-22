Thời thế tạo anh hùng nhờ chiêu "biết người biết ta" là 3 con giáp nào?

Cái tên đầu tiên được nhắc đến trong số những con giáp làm nên nghiệp lớn năm 2022 này chính là người tuổi Mão.

So với những con giáp khác, tuổi Mão sống biết điều, kính trọng người tài giỏi, biết giúp đỡ người yếu thế, vì vậy bất kể gặp phải khó khăn gì họ cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ.

Đa phần người cầm tinh con giáp tuổi Mão còn là người ngay thẳng, chính trực, không bao giờ thích giở trò tiểu xảo. Họ sẽ dựa vào thực lực và tài năng của mình để giành lấy cơ hội. Đối với họ, quá trình cũng quan trọng như kết quả. Nếu không dựa vào năng lực của bản thân để đạt được thành công, chính họ sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Trong 12 con giáp, Mão vốn có trí tuệ cảm xúc (EQ) rất cao, làm việc gì cũng mềm mỏng, thuận theo thời thế để điều chỉnh cho phù hợp. Con giáp này biết khắc phục tính cứng nhắc, biết tận dụng ưu điểm của mình để có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp và cuộc sống. Dù thường ngày khá hiền lành, dĩ hòa vi quý với mọi người nhưng thực chất tuổi này rất độc lập, ngoan cường, có nỗ lực. Họ không muốn bị người khác thao túng hay điều khiển và luôn có chính kiến riêng của mình.

Bất kể trong cuộc sống hay trong công việc, ưu điểm của họ là chịu học hỏi, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thử thách để rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Bước vào một giai đoạn nhất định, đa số những người tuổi này đều thành công với lĩnh vực mà họ theo đuổi, càng về sau nếu biết nắm bắt thời cơ thì sẽ có được cuộc sống không ai sánh bằng.

Cuối năm 2022, các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa tiếp tục phát huy và đem lại thành công cho con giáp này. Vận may của họ sẽ còn kéo dài đến tận những tháng cuối năm, chỉ cần cẩn trọng trong tháng 6 và tháng 12. Khi tổng kết lại cả năm 2022, nếu nhắc tới những con giáp giàu có và thành công nhất năm mà không có tuổi Mão thì quả là 1 thiếu sót lớn.

Tuổi Tý

So với những con giáp khác, tuổi Tý lại là con giáp khá thông minh, tài giỏi và có khả năng "đổi trắng thay đen". Người tuổi Tý biết nhìn người, rất giỏi trong việc thấu hiểu người khác, nhờ vậy mà làm việc gì cũng rất chu đáo, dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Ngoài ra trong cuộc sống này, tuổi Tý cũng là con giáp có cái nhìn sâu sắc, dễ dàng gặp được may mắn trong cuộc sống.

Năm 2022 này vốn là một năm khá thăng hoa với tuổi Tý về mọi mặt, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm, vì vậy tuổi Tý cần phải tranh thủ cơ hội để phát huy tiềm năng. Với khả năng thu thập năng lượng tích cực, trong nửa đầu năm 2022 này, tuổi Tý hoàn toàn có thể nắm bắt cơ hội xây dựng sự nghiệp và cuộc sống thăng hoa theo ý mình muốn.

Tuổi Tị

Cũng là một trong những con giáp làm nên nghiệp lớn năm 2022, những gì người tuổi Tị làm được trong năm nay có thể khiến nhiều người bất ngờ về khả năng tiềm tàng của họ.

Đây là con giáp được trời phú cho sự thông minh, sắc sảo, tỉnh táo và nhạy bén với những thứ bên ngoài nên có thể hiểu rõ hơn về cơ hội kinh doanh, luôn đi trước một bước so với người khác.

Trong số 12 con giáp, Tị là người luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để đổi đời, chỉ cần họ vững tâm và chăm chỉ hơn thì chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu. Khi đối mặt với khó khăn, tuổi này rất giỏi giải quyết vấn đề, họ có chính kiến riêng và không bận tâm đến lời gièm pha bên ngoài, nhờ vậy mà họ dễ dàng gặt hái được nhiều thành công.

Đặc biệt, họ còn có cách chinh phục nhân tâm rất tài tình. Họ có sự điềm tĩnh và trung thực trong cách đối nhân xử thế. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho những người phản bội mình, nhưng đồng thời lại rất chân thành và cởi mở với bạn bè hoặc đối tác của bản thân. Ngay cả khi muốn cạnh tranh, họ cũng dùng năng lực của chính mình để chinh phục đối phương.

Nhờ khả năng thuyết phục người khác đó, con giáp này có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho bản thân và mọi người đều đối xử chân thành, nhiệt tình vì nhau. Theo các chuyên gia phong thủy, đây còn là những cá nhân không muốn thỏa hiệp với những thứ khuôn mẫu và sáo rỗng, mà luôn muốn khám phá, tìm tòi.

Tị vô cùng tự tin vào năng lực bản thân. Cho dù bắt tay vào làm việc gì, cho dù mọi người cảm thấy đó là một việc rất khó khăn, cơ hội thành công rất thấp thì con giáp này cũng vẫn luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Sự tự tin này rất dễ đưa họ tới thành công rực rỡ.

Cho dù năm 2022 không phải là một năm vượng khí với tuổi Tị, song họ không bao giờ chấp nhận đầu hàng số phận. Những thách thức phải chịu trong năm 2022 này sẽ chỉ càng thôi thúc Tị bứt phá mạnh mẽ hơn bao giờ hết và gần như mọi dự định của họ sẽ đều được hiện thực hóa. Nhờ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố, cuộc sống trong năm 2022 của Tị có nhiều chuyển biến, người nghèo thành giàu, đã giàu nay càng giàu hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm