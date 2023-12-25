Thời thế đổi thay, 3 con giáp giàu sang thịnh vượng không ai sánh bằng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024: Vạn sự cát tường, dĩ hòa vi quý, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 25/12/2023 16:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây không khác gì cá chép vượt vũ môn, giàu sang nghẹt thở từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024.

Tuổi Thìn

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Thìn được mang mệnh của Rồng, cả đời của họ luôn theo đuổi sự giàu có và quyền lực, nên họ luôn không ngừng học hỏi, tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống viên mãn đủ đầy.

Tử vi từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 của người tuổi Thìn sẽ được trời thương phù hộ nên gặp nhiều chuyện may mắn trong cuộc sống, công việc và tình duyên khiến cho cuộc sống của người tuổi Thìn vô cùng viên mãn.

Trong thời gian trước người tuổi Thìn khổ tận cam lai, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 mọi thứ hanh thông, sóng gió qua đi, quả ngọt rồi cũng đến khiến cho người tuổi Thìn nhanh chóng thoát nghèo. Cuộc sống của người tuổi Thìn ngày càng viên mãn.

Thời thế đổi thay, 3 con giáp giàu sang thịnh vượng không ai sánh bằng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024: Vạn sự cát tường, dĩ hòa vi quý, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Con giáp này không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu mà cứ thẳng thắn với lòng mình nên ai cũng quý mến, trời Phật thương yêu.

Tử vi học chỉ rõ, thần tài sẽ đưa đường chỉ lối cho Mão từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024, khiến sự nghiệp của họ hiển vinh hơn bao giờ hết. Chẳng những thu nhập tăng theo cấp số nhận, Mão còn liên tục đón tin vui tài lộc, hầu bao lúc nào cũng căng cứng.

Thời thế đổi thay, 3 con giáp giàu sang thịnh vượng không ai sánh bằng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024: Vạn sự cát tường, dĩ hòa vi quý, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp đứng đầu trong số 12 con giáp, quả không sai khi nói rằng, sự lanh lẹ, thông minh của tuổi Tý cũng nằm trong top đầu. Hầu hết người tuổi Tý đều là những người sáng dạ, linh hoạt, dù cho vào môi trường nào cũng có thể bắt nhịp rất nhanh. Dường như chẳng có điều gì có thể làm khó được họ.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý, vì Tý và Sửu là 1 cặp con giáp nổi tiếng tương hợp. Sửu đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Tử vi học có nói, từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024 ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức, giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Thời thế đổi thay, 3 con giáp giàu sang thịnh vượng không ai sánh bằng từ nay đến Tết Nguyên Đán 2024: Vạn sự cát tường, dĩ hòa vi quý, tiền tiêu mãi không hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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