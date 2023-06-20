Thời thế chuyển dời vào đúng thứ Ba 20/6/2023, 3 con giáp khổ cực qua đi, hồng phúc trời ban phất tay liền trúng ĐỘC ĐẮC, vạn sự bình yên, ngàn điều phước lành, tiền vàng chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 20/06/2023 06:54

Tử vi thứ Ba 20/6/2023 cho hay vào hôm nay 3 con giáp may mắn sẽ nhận hồng phúc trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc về nhà đầy két.

Tuổi Hợi

Chịu ảnh hưởng của cục diện sao xấu nên Tuổi Hợi trong ngày Thứ Ba 20/06/2023 này sẽ phải đối diện với hết phiền muộn này đến áp lực khác. Bạn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để mang về cho tập thể những thành tích tốt nhất nhưng mọi thứ chẳng được ghi nhận. Nhưng cũng đừng vì thế mà quá bi quan, tiếp tục cố gắng và hoàn thành tốt công việc của mình là điều tốt nhất mà bạn nên làm.

May mắn với Tuổi Hợi là sẽ có quý nhân đến bên trợ giúp, bạn có thể vượt qua những chông gai thử thách trong thời điểm hiện tại một cách dễ dàng hơn. Tinh thần trách nhiệm của bạn là điều chẳng ai có thể chối cãi được.

Tuy nhiên, trong ngày vận khí không tốt như hôm nay thì những tranh cãi mâu thuẫn giữa Tuổi Hợi với những người thân thiết nhất trở nên ngày một gay gắt hơn. Nếu không sớm tìm cách hóa giải, mọi việc có thể đi theo chiều hướng xấu hơn nhiều đó.

Thời thế chuyển dời vào đúng thứ Ba 20/6/2023, 3 con giáp khổ cực qua đi, hồng phúc trời ban phất tay liền trúng ĐỘC ĐẮC, vạn sự bình yên, ngàn điều phước lành, tiền vàng chất đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Với sự xuất hiện của cục diện Lục Hợp, người tuổi Thìn làm gì cũng hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt cát khí sẽ có lợi cho những người theo nghiệp học hành hoặc cầu chức vị. Con giáp này đang trong giai đoạn thi cử, lên chức sẽ có nhiều ưu thế, đạt được kết quả mỹ mãn, đường quan lộc vô cùng rộng mở.

 

Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và thân tình, con giáp này được bạn bè giúp đỡ, mang đến những thông tin hữu ích trong việc kiếm tiền, chỉ cần năng nổ lên sẽ có nhiều nguồn thu. Với người làm nghề tự do thì đây chính là cơ hội đón tiền về túi, càng quen biết nhiều thì con đường công danh càng trơn tru.

 

Về tình cảm, dù bận rộn thế nào bạn cũng hãy dành thời gian cho người ấy. Đừng để đối phương cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Những lời hỏi han, quan tâm kịp thời có tác dụng xoa dịu rất lớn. Nếu bạn chân thành, người ấy chắc chắn sẽ thông cảm cho những vất vả hiện tại của bạn.

 

Thời thế chuyển dời vào đúng thứ Ba 20/6/2023, 3 con giáp khổ cực qua đi, hồng phúc trời ban phất tay liền trúng ĐỘC ĐẮC, vạn sự bình yên, ngàn điều phước lành, tiền vàng chất đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn có được sự đồng hành và hậu thuẫn từ quý nhân trong ngày Tam Hợp Thái Tuế nên làm gì cũng suôn sẻ hơn hẳn. Bạn cũng đang phát huy được tốt năng lực của mình, thể hiện sự xuất sắc của bản thân.

Bạn hãy tận dụng thời cơ thuận lợi này để nỗ lực hết mình nâng cao hiệu quả làm việc và tạo được ấn tượng với cấp trên của mình. Ngoài ra, hãy luôn trau dồi kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ để ngày càng hoàn thiện và có các phương án giải quyết vấn đề linh hoạt, thông minh và sáng tạo hơn. 

Hôm nay cũng là ngày ngũ hành tương sinh nên mối quan hệ tình cảm của Sửu không còn bất cứ khúc mắc nào cả. Cả hai đã chịu ngồi lại nói rõ ràng mọi chuyện nên hiểu lầm được tháo gỡ, tình cảm lại mặn nồng như xưa. Hai bạn cũng luôn cố gắng gìn giữ tình cảm nên đều cố gắng hạn chế mọi nguy cơ dẫn tới rạn nứt.

Thời thế chuyển dời vào đúng thứ Ba 20/6/2023, 3 con giáp khổ cực qua đi, hồng phúc trời ban phất tay liền trúng ĐỘC ĐẮC, vạn sự bình yên, ngàn điều phước lành, tiền vàng chất đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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