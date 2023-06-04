THỜI KÌ HƯNG THỊNH: 3 con giáp ‘hầu bao’ căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng, rạng rỡ trong đường kinh doanh không ai sánh bằng từ bây giờ đến hết tháng 4/2023 âm lịch

Tuổi Mão sẽ có hung hiểm trong công việc như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt. Càng làm chức cao thì càng nên cẩn thận, chẳng ai có ý định tốt thật sự với bản mệnh mãi đâu.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão đừng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đến lúc rơi vào cảnh túng thiếu mới biết trân quý. Hãy cố gắng hạn chế bản thân trước những ham muốn nhất thời, chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Tình cảm lao đao, con giáp này gặp không ít chuyện xui xẻo liên lụy trực tiếp đến gia đình, bản thân. Có người muốn phá hoại gia đình tuổi Mão nên toàn đứng bên ngoài đổ dầu vào lửa. Chuyện trong nhà nên kín miệng kẻo kẻ gian có cơ hội hãm hại.

Kiếp Tài lâm mệnh khiến Thìn dễ gặp nhiều biến cố trong công việc, dễ vướng lùm xùm liên quan tới thị phi. Vận trình công việc của bạn đi xuống, bạn sẽ lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết và dễ bị người khác đổ oan, mình không sai nhưng cũng phải chịu trận. Tiền tài dễ có họa bất ngờ do lâm Tương Phá, có kẻ ném đá giấu tay. Dẫu có thể tích góp được chút tiền chút của nhưng rồi cũng tiêu hết nhanh, số không giữ được tiền lớn. Gia đình bạn sắp tới sẽ phải tiêu khá nhiều khoản cho sức khỏe và đám cỗ, cưới hỏi, nên quản lý chi tiêu chặt chẽ.

Tình duyên của con giáp này bất ổn, vợ chồng dễ cãi nhau vì những chuyện không đáng. hẫn, vạn sự được tiêu trừ, dù đối diện bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng nhịn, nếu cả 2 cùng nóng nảy là sẽ đi đến hậu quả khôn lường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ sẽ có lợi cho những người làm chức vụ cao hoặc muốn thăng quan tiến chức. Con giáp này hãy ngoại giao với người có tiếng nói trong cơ quan, đừng chủ quan, càng khéo miệng càng nhanh nhẹn càng tốt. Vận trình tài lộc thăng tiến, tiền bạc vào đầy túi. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh khá lên trông thấy, chi tiêu cũng hào phóng hơn, không còn eo hẹp khổ sở như trước.

Tình cảm cực kỳ khởi sắc, người độc thân sớm tìm được đối tượng ưng ý, nên chú ý tới vẻ ngoài của bản mệnh nhiều hơn. Vợ chồng càng thêm yêu thương, gắn bó khi sắp chào đón thành viên mới trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm