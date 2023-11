Thời khắc vàng đúng 1h11p ngày cuối cùng của tháng 4 âm lịch, 4 con giáp được thời tăng tốc, tiền bạc vượt cấp lũy thừa, công danh không ngừng phất lên

Tuổi Tý có thể nói là con giáp may mắn nhất vào cuối tháng 4 này bởi họ ở trong thế cục diện tam hợp, vận may cứ liên tục kéo đến. Dù là khó khăn gì, tuổi Tý cũng đều được quý nhân phù trợ, từ dữ hóa lành. Vì một thời gian trước đã rất nỗ lực nên cuối tháng 4 này, tuổi Tý sẽ hưởng được thành quả từ đó. Công việc thuận lợi, suôn sẻ, kinh doanh phát đạt, làm đâu thắng đó. Nếu làm công ăn lương sẽ được trọng dụng, tăng lương. Nhìn chung, tháng 4 của tuổi Tý cực kì sáng sủa. Tháng này, các tuổi nam nữ đã có chuyển biến tốt, nam mạng về tài lộc hay về mưu sự may mắn tốt đẹp đang đến.

Không phải may mắn mà nhờ khả năng nên tuổi Sửu có đường tài vận khá tốt trong cuối tháng 4. Do công việc thuận lợi, nắm bắt tốt xu hướng nên tiền bạc của những người tuổi Sửu sẽ rất dồi dào. Công việc cực kì thuận lợi nên thu nhập cứ thế tăng đều đều. Sự nghiệp của con giáp này trong tháng cũng đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Tháng tốt đẹp và có biến chuyển về các mưu sự trong chiều hướng gặp may mắn tốt đẹp, về tiền bạc được như ý, tình cảm, gia đạo an khang.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn đã giỏi kiếm tiền, cộng thêm khả năng nhạy bén, nhìn thấy được khả năng phát triển của một lĩnh vực mà nhiều người hay bỏ qua, con giáp này tận dụng triệt để thời cơ và có cuối tháng suôn sẻ về tài vận. Sự nghiệp cứ thế phất lên nhanh chóng. Không chỉ vậy, trong tháng, tuổi Mùi còn được quý nhân phù trợ nên khá may mắn về nhiều mặt khác nữa. Tháng này có chuyển biến trong mưu sự và đã có vận hội tốt trong mưu sự, gặp may mắn trong công việc.

Tuổi Thân

Dù là làm ăn buôn bán hay làm công ăn lương, đường tài vận của những con giáp tuổi Thân cực kì sáng sủa. Không chỉ vậy, đây là tháng rất thuận lợi để tuổi Thân thử nghiệm ở những lĩnh vực mới, dễ dàng gặt hái thành công. Nếu gặp vận xấu nhưng tháng này tốt đẹp may mắn, nhất là tuổi của nam đã có vận hội tốt đến, muốn mưu sự việc mới đã thuận lợi, tuy nhiên chớ vọng động vượt quá tầm tay, tiền bạc như ý.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!