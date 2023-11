Thời khắc điểm đúng 0h00p ngày đầu tiên của tháng 5/2022 âm lịch, thiên hà soi chiếu năng lượng, có 4 con giáp hứng trọn, vận trình xoay chuyển, thu nhập tăng cấp số nhân, tình cảm mặn nồng

Tháng 5/2022 âm lịch được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với người tuổi Sửu. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế.

Công việc tiến triển, môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé.

Tài chính vượng về Thứ Tài, nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Tháng này tình cảm có nhiều biến động, đa phần theo chiều hướng tích cực với người độc thân. Dù là nhân duyên mai mối hay tự nguyện, tuổi Sửu đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để gìn giữ hạnh phúc hôn nhân.

Sức khỏe không gặp phải trở ngại nào lớn, bạn chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra.

Tuổi Thìn

Tháng mới được nhiều cát tinh cao chiếu, vận khí của người tuổi Thìn có dấu hiệu tăng mạnh. Đây là quả tín hiệu đáng mừng cho những nỗ lực của bạn trong suốt thời gian qua. Nhân đó hãy đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gây dựng sự nghiệp.

Tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Nguyệt Lệnh Quan Đới giúp bạn thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay.

Vận quý nhân của con giáp này trong tháng cũng rất vượng, dưới sự che chở của đối phương mưu sự dễ thành. Dù là người làm công ăn lương hay làm tự do, con giáp này đều hài lòng với những gì đã đạt được. Bản mệnh một khi đã quyết tâm thì đều làm cho bằng được, dù vậy vẫn nên tránh “ngựa non háu đá” kẻo vận may bay biến.

Vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú Rồng trong tháng 5/2022 âm lịch, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bạn một cuộc sống đủ đầy.

Ở phương diện tình cảm, các mối quan hệ của Thìn không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón. Dù vậy bạn vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình.

Tình hình sức khỏe tuổi Thìn duy trì ở mức ổn định. Tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do làm việc quá sức hay sinh hoạt không điều độ. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Tuổi Ngọ

Tháng 5 âm lịch này, tuổi Ngọ có nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về.

Công việc dễ có quý nhân tương trợ nhờ gặp được Tam Hội Thái Tuế. Đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ… nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới cho Ngọ những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình.

Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao. Trong quá trình thực hiện có thể gặp trở ngại nhưng với các điều kiện thuận lợi này, bạn sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều đâu.

Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Ngọ trong tháng được tài tinh chiếu mệnh như này. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn.

Về phương diện tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho mệnh chủ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải.

Sức khỏe của bạn không có gì đáng lo, tuy nhiên vẫn nên duy trì chế độ ăn uống, ngủ nghỉ và tập luyện khoa học. Công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo mới đáp ứng được cường độ làm việc cao.

Tuổi Mùi

Đón tháng 5 âm lịch này, vận trình của người tuổi Mùi đang trên đà thuận lợi về nhiều phương diện. Cơ hội phát triển bày ra trước mắt, quan trọng là bạn có chớp đúng thời cơ và chủ động nắm bắt hay không.

Tháng có Nguyệt Lệnh lâm đất Dưỡng chú trọng khâu lên ý tưởng, thiết lập kế hoạch, con giáp này nên dành thời gian để sắp xếp và điều chỉnh lại các dự án của mình hoặc vạch ra một con đường mới cho tương lai một cách rõ ràng, chi tiết hơn. Điều đó sẽ giúp bạn tránh lãng phí thời gian cho những việc vô bổ.

Sự nỗ lực của bản mệnh cũng sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Khả năng cao trong tháng có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác. Tuy nhiên, xuất hiện kẻ tiểu nhân ném đá giấu tay vì lòng đố kỵ, bạn vẫn nên thận trọng khi hành sự để không bị sập bẫy tiểu nhân.

Tài vận khá vượng, càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Song bên cạnh đó có hung tinh ám tàng nên bạn cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục.

Vận trình tình cảm khá lý tưởng, vợ chồng gắn kết, cha mẹ con cái hòa hợp, gia đạo an yên. Người độc thân có một vài cơ hội gặp gỡ trong tháng. Việc cả hai có đi đến đâu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng chuyện tình cảm nên để diễn ra theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép càng khó mà có được hạnh phúc.

Tình hình sức khỏe của những chú Dê cần được chú ý chăm sóc, điều dưỡng mới đạt được thể trạng sung mãn nhất. Việc đi lại, di chuyển trong tháng cũng nên hết sức cẩn thận kẻo vướng họa huyết quang.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!